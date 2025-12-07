A volt francia elnök alig szabadult a börtönből, máris jön az új könyve

Ahogy az Origon is beszámoltunk róla, a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy mindössze három hét után elhagyhatta a párizsi La Santé börtönt, miután a fellebbviteli bíróság döntése értelmében feltételesen szabadlábra helyezték. Az „Egy fogoly naplója” című könyv, amelyről december 6-án közöltek részleteket, a volt köztársasági elnök háromhetes fogva tartásáról számol be – írja a Le Monde.

Nicolas Sarkozy, volt francia elnök könyvet írt a börtönben szerzett élményeiről

Fotó: X

A párizsi bíróság szeptember 25-én ítélte el Nicolas Sarkozyt ötéves börtönbüntetésre, amiért a vádak szerint 2007-es elnökválasztási kampányát líbiai forrásokból finanszírozta.

Megdöbbentett a színek teljes hiánya. A szürke uralt mindent, mindent felfalt, minden felületet beborított.

– írja a könyvben, ami december 10-én jelenik majd meg. Aznap, amikor börtönbe került a volt elnök leült imádkozni. „Ez magától értetődő módon jött” – állítja.

Hosszú percekig így maradtam. Imádkoztam, hogy erőt kapjak ennek az igazságtalanság keresztjének hordozásához.

A Le Figaro-nak Sarkozy elmondta, hogy minden nap írt, azt az ügyvédjeinek adta át, majd a titkárnője gépelte le a kézzel írt leveleket. A szabadulása utáni hétfőn – mindössze néhány nap alatt – befejezte a könyvet.

Meg kellett válaszolnom ezt az egyszerű kérdést: ‘Hogyan jutottam idáig?’

– magyarázta.