Rendkívüli

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy újabb kényszersorozásról szóló videó terjed az X közösségi oldalon: Odesszában egy biciklis futárt munka közben vittek el a sorozótisztek. A felvételen az látható, amint a futárt a toborzók egy fehér furgonba tuszkolják.
Egy újabb botrányos videó terjed az X közösségi oldalon – a bejegyzésből kiderül, hogy ezúttal Odesszában történt kényszerű mozgósítás. A posztoló állítása alapján egy futárt munka közben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai.

Futárt munkaidőben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai Odesszában (Forrás: X)
A felvételen – amely az esti órákban, egy lakótelepi környezetben készült – az látható, hogy több férfi egy személyt egy fehér furgonba próbál tuszkolni.

Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak, rávilágítva a helyi lakosság növekvő félelmére és elégedetlenségére. A közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Zelenszkij emberrablói egyre nehezebben pótolják a hadsereg veszteségeit
Fotó: AFP

Zaporizzsja városában a hadkiegészítő parancsnokság emberei razziát tartottak. A közösségi médiában megjelent felvételek tanulsága szerint a cél az volt, hogy minél több ember feltartóztassanak. 

Ami érthető, hiszen fejpénz csak eredmények után jár.

Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.

Sokan azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. Egy másik nemrég megjelent felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak. 

Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással
A háttérben a járókelők aggódva figyelték az eseményeket, de közbeavatkozni senki sem mert.

A videóhoz mindössze ennyit írtak: „Odesszai reggel…”, ami önmagában is beszédes.

A helyi közösségi oldalakon a felvétel gyorsan elterjedt, hatalmas felháborodást keltve a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni. 

Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket.

Ukrajna brutális csapást mért Oroszországra – videón a pusztítás

 

