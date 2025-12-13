Egy újabb botrányos videó terjed az X közösségi oldalon – a bejegyzésből kiderül, hogy ezúttal Odesszában történt kényszerű mozgósítás. A posztoló állítása alapján egy futárt munka közben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai.

Futárt munkaidőben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai Odesszában (Forrás: X)

A felvételen – amely az esti órákban, egy lakótelepi környezetben készült – az látható, hogy több férfi egy személyt egy fehér furgonba próbál tuszkolni.

🇺🇦 Video footage of forced mobilization in Odessa.



Delivery guy (of Glovo) got kidnapped during work time by five TCC employees.



Police officers, whose presence is mandatory, are not shown in the footage. pic.twitter.com/LycThnHO7p — Lenka White (@white_lenka) December 12, 2025

Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak, rávilágítva a helyi lakosság növekvő félelmére és elégedetlenségére. A közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Zelenszkij emberrablói egyre nehezebben pótolják a hadsereg veszteségeit

Fotó: AFP

Zaporizzsja városában a hadkiegészítő parancsnokság emberei razziát tartottak. A közösségi médiában megjelent felvételek tanulsága szerint a cél az volt, hogy minél több ember feltartóztassanak.

Ami érthető, hiszen fejpénz csak eredmények után jár.

Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.

Sokan azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. Egy másik nemrég megjelent felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak.

Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással Fotó: AFP

A háttérben a járókelők aggódva figyelték az eseményeket, de közbeavatkozni senki sem mert.

A videóhoz mindössze ennyit írtak: „Odesszai reggel…”, ami önmagában is beszédes.

A helyi közösségi oldalakon a felvétel gyorsan elterjedt, hatalmas felháborodást keltve a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni.