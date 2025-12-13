Egy újabb botrányos videó terjed az X közösségi oldalon – a bejegyzésből kiderül, hogy ezúttal Odesszában történt kényszerű mozgósítás. A posztoló állítása alapján egy futárt munka közben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai.
A felvételen – amely az esti órákban, egy lakótelepi környezetben készült – az látható, hogy több férfi egy személyt egy fehér furgonba próbál tuszkolni.
Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak, rávilágítva a helyi lakosság növekvő félelmére és elégedetlenségére. A közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.
Zaporizzsja városában a hadkiegészítő parancsnokság emberei razziát tartottak. A közösségi médiában megjelent felvételek tanulsága szerint a cél az volt, hogy minél több ember feltartóztassanak.
Ami érthető, hiszen fejpénz csak eredmények után jár.
Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.
Sokan azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. Egy másik nemrég megjelent felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak.
A háttérben a járókelők aggódva figyelték az eseményeket, de közbeavatkozni senki sem mert.
A videóhoz mindössze ennyit írtak: „Odesszai reggel…”, ami önmagában is beszédes.
A helyi közösségi oldalakon a felvétel gyorsan elterjedt, hatalmas felháborodást keltve a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni.
Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket.