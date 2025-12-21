Figyelmeztetés Washingtonból: nagyobb a baj, mint gondolnánk

A Gázai övezetben október óta törékeny fegyverszünet van érvényben Izrael és a Hamász között, bár jelenleg mindkét fél egymást vádolja a tűzszünet megsértésével. A befolyásos amerikai szenátor, Lindsey Graham vasárnap a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott találkozóján azzal vádolta a palesztin Hamászt és a libanoni Hezbollahot, hogy újra fegyverkezésbe kezdtek – írja a Le Figaro.

Lindsey Graham, amerikai szenátor szerint veszélybe került a törékeny Gázai tűzszünet

Fotó: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az a benyomásom, hogy a Hamász nem leszereli a fegyvereket, hanem újra felfegyverkezik. Az az érzésem, hogy Gázában megpróbálják megszilárdítani hatalmukat, nem pedig feladni azt és, hogy a Hezbollah több fegyvert próbál gyártani

– nyilatkozta Graham, aki szerint ez nem elfogadható.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a szenátor mondataira azt reagálta, hogy igaza van és Grahamet Izrael barátjának nevezte. Az október 10-én életbe lépett fegyverszünet óta a közvetítők arra szólítanak fel, hogy a felek fokozzák az erőfeszítéseket és lépjenek az amerikai béketerv következő szakaszába. A terv többek között a Hamász lefegyverzését, az izraeli hadsereg fokozatos kivonulását az egész területről és egy átmeneti hatóság felállítását irányozza elő.

Szombaton az Egyesült Államok és a tűzszünet garanciavállalói – Egyiptom, Katar és Törökország – ismét felszólították Izraelt és a Hamaszt, hogy tartsák tiszteletben kötelezettségeiket és mutassanak visszafogottságot a Gázai övezetben.

