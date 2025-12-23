Grönland miatt fokozódik a feszültség

A dán parlament grönlandi származású képviselője, Aaja Chemnitz meglátása szerint nem a különmegbízott kinevezésével van a gond. „A probléma az, hogy ő azt a feladatot kapta, hogy átvegye az irányítást Grönland fölött, illetve az Egyesült Államok részévé tegye azt, de Grönlandon erre nincs igény” – fogalmazott. Rámutatott: Grönlandon az emberek azt szeretnék, hogy a sziget önálló maradjon, és maga dönthessen a jövőjéről.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter a TV 2 dán televíziónak nyilatkozva kijelentette: mélyen felháborítja az Egyesült Államok grönlandi különmegbízottjának kinevezése, és különösen felháborítónak tartja a megbízott Grönland hovatartozásáról tett kijelentéseit, amelyek „teljes mértékben elfogadhatatlanok”.

A külügyminiszter egy korábban tett írásos nyilatkozatban kifejtette: a különmegbízott kinevezése megerősíti, hogy az Egyesült Államok továbbra is érdeklődik Grönland iránt; Dánia azonban ragaszkodik ahhoz, hogy mindenki – beleértve az Egyesült Államokat is – tanúsítson tiszteletet a Dán Királyság területi integritása iránt.

Trump az elmúlt időszakban többször is felvetette, hogy a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal rendelkező Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia, elsősorban biztonsági megfontolásokra és az ásványkincsek iránti igényre hivatkozva.

Dán sajtóértesülések szerint az amerikai kormány közvetlen kapcsolatfelvételre törekszik a grönlandi vezetéssel, miközben Dániában bevett gyakorlat, hogy kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a dán és a grönlandi fél egyaránt részt vesz a tárgyalásokon.

Landry korábban nyilvánosan támogatta Trump felvetését Fotó: AFP

Landry: Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz „nagyszerű lenne”

Landry korábban nyilvánosan támogatta Trump felvetését. Egy január 9-i X-bejegyzésében például azt írta, hogy Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz „nagyszerű lenne mindkét fél számára”. Trump januári hivatalba lépése óta újraélesztette az első elnöki ciklusa idején már felvetett grönlandi terjeszkedési elképzelést.

Az elnök stratégiai jelentőséget tulajdonít a világ legnagyobb szigetének, amelynek mintegy négyötödét jég borítja, lakossága pedig kevesebb mint 57 ezer.

Grönland és Dánia következetesen elutasította az amerikai elnök felvetéseit. Bár az Egyesült Államok és Grönland ebben a hónapban „kölcsönös tisztelet” vállalásáról állapodott meg, Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter szerint az amerikai nyilatkozatok bizonytalanságot keltettek a helyi lakosság körében. A Sermitsiaq című helyi napilap december 8-án Motzfeldtet idézve azt írta: helyre kell állítani a bizalmat annak érdekében, hogy a felek folytathassák a több mint 80 éve fennálló együttműködést.

Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra

– jelentette ki az amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján újságíróknak hétfőn, egy nappal azt követően, hogy különmegbízottat nevezett ki a Dániához tartozó autonóm terület ügyeinek az intézésére.