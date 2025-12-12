Az új brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (MIS) elindításán Al Carns védelmi miniszter úgy fogalmazott: „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO-szövetségeseknek készen kell állniuk a válaszadásra.

A háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján (Fotó: AFP)

Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyek súlyos emberi áldozatokkal járnak majd, példaként Oroszország ukrajnai invázióját említve.

Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője ugyanazon a rendezvényen, a Királyi Légierő wytoni bázisán elmondta: az elmúlt egy évben több mint 50 százalékkal nőtt az ellenséges hírszerzési tevékenység a brit katonai személyzet és létesítmények ellen, főként Irán, Kína és Oroszország részéről – írja a Politico.

Az Anglia keleti részén, Cambridgeshire megyében található RAF Wyton bázis ad majd otthont az új, egységes hírszerző szolgálatnak, amely már most is a Pathfinder nevű központnak ad helyet – ez a világ legnagyobb „Five Eyes” hírszerzési csomópontja.

Az MIS a Királyi Haditengerészet, a brit hadsereg és a Királyi Légierő egységeit fogja egyesíteni az információmegosztás felgyorsítása érdekében, összhangban az idei Stratégiai Védelmi Felülvizsgálat (SDR) ajánlásaival.

A szolgálat egy új „Védelmi Ellen-hírszerzési Egységnek” is otthont ad majd, amelynek feladata a fegyveres erők, valamint azok eszközeinek és rendszereinek megvédése a külföldi beavatkozásokkal szemben.

In an interview with @TheTelegraph__ , Al Carns said Britain had been dependent on US security guarantees“for the last 60 years”.



But, warning that Donald Trump’s White House may pivot away from Europe to focus on other threats, Mr Carns said Nato countries must spend more on… pic.twitter.com/cSFZuEJkPN — Halliday’s X Space (@HallidaysXSpace) December 12, 2025

A wytoni állomány műholdfelvételekből, drónok által rögzített videóanyagokból, valamint a terepen dolgozó ügynökök által gyűjtött információkból származó adatokat is figyelni fog.

A brit alsóház védelmi bizottságának nemrégiben közzétett, lesújtó jelentését követően, amely az Egyesült Királyság háborús felkészültségét bírálta, Carns azzal érvelt: a katonai hírszerzés átalakítása segít majd biztosítani, hogy „az elrettentésünk teljes mértékben megkérdőjelezhetetlen legyen”.

Carns hangsúlyozta annak szükségességét is, hogy a brit közvéleményt meggyőzzék az ellenséges államok által jelentett fenyegetések súlyosságáról. Mint mondta, a minisztereknek „biztosítaniuk kell, hogy a lakosság felismerje: a külföldi fenyegetések közvetlen hatással vannak az életmódjukra, a megélhetési költségekre, az élelmiszerárakra, az üzemanyagárakra és összességében az állami kiadásokra”.

Figyelmeztetései visszhangozzák Mark Rutte NATO-főtitkár szavait, aki csütörtökön egy berlini beszédében úgy fogalmazott: „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.”