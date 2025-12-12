Az új brit Katonai Hírszerzési Szolgálat (MIS) elindításán Al Carns védelmi miniszter úgy fogalmazott: „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”, és arra figyelmeztetett, hogy a NATO-szövetségeseknek készen kell állniuk a válaszadásra.
Carns szerint Európa már nem „választott háborúkkal”, hanem „szükségszerű háborúkkal” néz szembe, amelyek súlyos emberi áldozatokkal járnak majd, példaként Oroszország ukrajnai invázióját említve.
Adrian Bird, a védelmi hírszerzés vezetője ugyanazon a rendezvényen, a Királyi Légierő wytoni bázisán elmondta: az elmúlt egy évben több mint 50 százalékkal nőtt az ellenséges hírszerzési tevékenység a brit katonai személyzet és létesítmények ellen, főként Irán, Kína és Oroszország részéről – írja a Politico.
Az Anglia keleti részén, Cambridgeshire megyében található RAF Wyton bázis ad majd otthont az új, egységes hírszerző szolgálatnak, amely már most is a Pathfinder nevű központnak ad helyet – ez a világ legnagyobb „Five Eyes” hírszerzési csomópontja.
Az MIS a Királyi Haditengerészet, a brit hadsereg és a Királyi Légierő egységeit fogja egyesíteni az információmegosztás felgyorsítása érdekében, összhangban az idei Stratégiai Védelmi Felülvizsgálat (SDR) ajánlásaival.
A szolgálat egy új „Védelmi Ellen-hírszerzési Egységnek” is otthont ad majd, amelynek feladata a fegyveres erők, valamint azok eszközeinek és rendszereinek megvédése a külföldi beavatkozásokkal szemben.
A wytoni állomány műholdfelvételekből, drónok által rögzített videóanyagokból, valamint a terepen dolgozó ügynökök által gyűjtött információkból származó adatokat is figyelni fog.
A brit alsóház védelmi bizottságának nemrégiben közzétett, lesújtó jelentését követően, amely az Egyesült Királyság háborús felkészültségét bírálta, Carns azzal érvelt: a katonai hírszerzés átalakítása segít majd biztosítani, hogy „az elrettentésünk teljes mértékben megkérdőjelezhetetlen legyen”.
Carns hangsúlyozta annak szükségességét is, hogy a brit közvéleményt meggyőzzék az ellenséges államok által jelentett fenyegetések súlyosságáról. Mint mondta, a minisztereknek „biztosítaniuk kell, hogy a lakosság felismerje: a külföldi fenyegetések közvetlen hatással vannak az életmódjukra, a megélhetési költségekre, az élelmiszerárakra, az üzemanyagárakra és összességében az állami kiadásokra”.
Figyelmeztetései visszhangozzák Mark Rutte NATO-főtitkár szavait, aki csütörtökön egy berlini beszédében úgy fogalmazott: „Oroszország visszahozta a háborút Európába, és fel kell készülnünk arra a háborús léptékre, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át.”