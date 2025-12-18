Döntő pillanat az EU-ban: ma ütközik a háború- és békepárti álláspont

A sorsdöntő brüsszeli egyeztetés küszöbén továbbra sem egyértelmű, hogy Belgium támogatná-e az Ukrajnának szánt, vitatott közös hitelkonstrukciót. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ugyanakkor a háttéregyeztetések eredményeként lekerülhet a napirendről a befagyasztott orosz vagyon felhasználása, az Európai Tanácsban azonban a háború finanszírozásáról és annak további eszkalációjáról éles politikai ütközet várható a békét sürgető és a konfliktus elmélyítésében érdekelt tagállamok között.

A háború- és békepárti országok közötti ellentétek éleződnek a kulcsfontosságú brüsszeli csúcstalálkozó előtt Fotó: AFP

Ukrajna és a költségvetés a fő téma

Az Európai Tanács december 18–19-i ülésén az EU vezetői elsősorban Ukrajna támogatásáról és a 2028–2034-es többéves pénzügyi keretről tárgyalnak. António Costa elnök meghívólevelében hangsúlyozta, hogy a csúcstalálkozó kiemelt célja a kontinens biztonságának megerősítése,

Ukrajna védelmi és pénzügyi igényeinek kezelése, valamint az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása.

Az Európai Tanács ülését hagyományosan az Európai Parlament elnökével folytatott eszmecsere nyitja, ezt követően pedig Zelenszkij ukrán elnök számol be a helyzetről. Az EU vezetői a többéves pénzügyi keret előkészítő munkáit is áttekintik, hogy biztosítsák a 2028 elejétől induló programok zökkenőmentes elindítását.

Emellett szó lesz a bővítésről, a geoökonómiai kihívásokról, a közel-keleti fejleményekről és az európai védelem, valamint a migráció helyzetéről is.

Costa elnök hangsúlyozta, hogy a legfontosabb cél a meghozandó döntések gyors végrehajtása, különösen Ukrajna finanszírozása ügyében.

Costa elnök hangsúlyozta, hogy a legfontosabb cél a meghozandó döntések gyors végrehajtása Fotó: AFP

Az EU nehezen jutott dűlőre Belgiummal

Az Európai Bizottság az elmúlt napokban intenzív egyeztetéseket folytatott annak érdekében, hogy Belgium támogassa az Ukrajnának szánt, az Euroclearnél befagyasztott orosz eszközökre épülő pénzügyi konstrukciót – erről Valdis Dombrovskis uniós gazdasági biztos beszélt kedden késő este az Euractivnak. A belga kormányfő azonban a kulcsfontosságú brüsszeli csúcstalálkozó előtt sem jelezte egyértelmű támogatását, és továbbra is a belga gazdaságot fenyegető jogi és pénzügyi kockázatokra hivatkozott.

Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor brüsszeli nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a háttéregyeztetések eredményeként ez a javaslat lekerülhet a napirendről, és az Európai Tanácsban már nem a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról folyhat a vita. A kormányfő szerint ugyanakkor új pénzügyi elképzelés került az asztalra, amely Belgium kezdeményezésére közös hitelfelvétellel finanszírozná a háború folytatását, ezt Magyarország elfogadhatatlannak tartja.

A korábbi egyeztetések során a tagállami nagykövetek kedden késő este is tárgyaltak a Belgium által kért biztosítékokról, ám a megbeszéléseken részt vevők beszámolói szerint a belga fél részéről nem történt érdemi elmozdulás. Dombrovskis hangsúlyozta: a Bizottság együttműködik a belga hatóságokkal, és további garanciák nyújtására is kész, ugyanakkor elismerte, hogy az eredeti javaslat már így is „meglehetősen messzemenő”.