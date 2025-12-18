Döntő pillanat az EU-ban: ma ütközik a háború- és békepárti álláspont

A sorsdöntő brüsszeli egyeztetés küszöbén továbbra sem egyértelmű, hogy Belgium támogatná-e az Ukrajnának szánt, vitatott közös hitelkonstrukciót. Orbán Viktor miniszterelnök szerint ugyanakkor a háttéregyeztetések eredményeként lekerülhet a napirendről a befagyasztott orosz vagyon felhasználása, az Európai Tanácsban azonban a háború finanszírozásáról és annak további eszkalációjáról éles politikai ütközet várható a békét sürgető és a konfliktus elmélyítésében érdekelt tagállamok között.
Ukrajna és a költségvetés a fő téma
Az Európai Tanács december 18–19-i ülésén az EU vezetői elsősorban Ukrajna támogatásáról és a 2028–2034-es többéves pénzügyi keretről tárgyalnak. António Costa elnök meghívólevelében hangsúlyozta, hogy a csúcstalálkozó kiemelt célja a kontinens biztonságának megerősítése,
Ukrajna védelmi és pénzügyi igényeinek kezelése, valamint az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása.
Az Európai Tanács ülését hagyományosan az Európai Parlament elnökével folytatott eszmecsere nyitja, ezt követően pedig Zelenszkij ukrán elnök számol be a helyzetről. Az EU vezetői a többéves pénzügyi keret előkészítő munkáit is áttekintik, hogy biztosítsák a 2028 elejétől induló programok zökkenőmentes elindítását.
Emellett szó lesz a bővítésről, a geoökonómiai kihívásokról, a közel-keleti fejleményekről és az európai védelem, valamint a migráció helyzetéről is.
Costa elnök hangsúlyozta, hogy a legfontosabb cél a meghozandó döntések gyors végrehajtása, különösen Ukrajna finanszírozása ügyében.
Az EU nehezen jutott dűlőre Belgiummal
Az Európai Bizottság az elmúlt napokban intenzív egyeztetéseket folytatott annak érdekében, hogy Belgium támogassa az Ukrajnának szánt, az Euroclearnél befagyasztott orosz eszközökre épülő pénzügyi konstrukciót – erről Valdis Dombrovskis uniós gazdasági biztos beszélt kedden késő este az Euractivnak. A belga kormányfő azonban a kulcsfontosságú brüsszeli csúcstalálkozó előtt sem jelezte egyértelmű támogatását, és továbbra is a belga gazdaságot fenyegető jogi és pénzügyi kockázatokra hivatkozott.
Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor brüsszeli nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a háttéregyeztetések eredményeként ez a javaslat lekerülhet a napirendről, és az Európai Tanácsban már nem a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról folyhat a vita. A kormányfő szerint ugyanakkor új pénzügyi elképzelés került az asztalra, amely Belgium kezdeményezésére közös hitelfelvétellel finanszírozná a háború folytatását, ezt Magyarország elfogadhatatlannak tartja.
A korábbi egyeztetések során a tagállami nagykövetek kedden késő este is tárgyaltak a Belgium által kért biztosítékokról, ám a megbeszéléseken részt vevők beszámolói szerint a belga fél részéről nem történt érdemi elmozdulás. Dombrovskis hangsúlyozta: a Bizottság együttműködik a belga hatóságokkal, és további garanciák nyújtására is kész, ugyanakkor elismerte, hogy az eredeti javaslat már így is „meglehetősen messzemenő”.
Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság Belgium támogatása nélkül is megpróbálhatná-e keresztülvinni valamely pénzügyi megoldását, Dombrovskis kitérő választ adott, mondván, nem kíván hipotetikus forgatókönyvekbe bocsátkozni. Az uniós szabályok szerint egyes pénzügyi döntésekhez minősített többség is elegendő lehet, ugyanakkor több tagállam részéről is erősödött a szkepticizmus.
Csehország, Olaszország, Málta, Bulgária, Magyarország és Szlovákia korábban is fenntartásokat fogalmazott meg a konstrukcióval kapcsolatban, miközben António Costa, az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett, hogy az egyeztetések akár napokig is elhúzódhatnak.
A viták hátterében továbbra is az húzódik meg, hogy az Európai Unió milyen pénzügyi terheket hajlandó vállalni az ukrajnai háború folytatásának finanszírozására, és milyen irányban reagáljon a békekezdeményezésekre.
Ma ütközik a háború- és békepárti álláspont
A magyar miniszterelnök rámutatott, hogy éles különbség van a háború- és a békepárti országok között. Akik Ukrajnának támogatást akarnak adni, őket nevezzük háborúpártiaknak – erről beszélt Brüsszel felé Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette:
Akik meg nem akarnak ilyet adni, hanem azt mondják, hogy nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai–orosz tárgyalások eredményét, s nekünk csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének az esélyét. Ilyenek vagyunk például mi, ilyeneket mondunk, azok a békepártiak.
A kormányfő kiemelte Bohár Dániel videójában, hogy az előttünk álló napokban a háború és a békepárt összecsapása történik majd meg, támogassuk-e Ukrajnát a befagyasztott orosz vagyonnal, ha az nem megy, milyen más pénzügyi támogatást adjunk, mit jelent az a következő generációkra nézve, mekkora legyen a nagyságrend, hogyan viszonyuljunk az amerikai béketervhez.