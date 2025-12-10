Rejtett háborút indított Európa ellen Moszkva? Mutatjuk!

A Financial Times részletes riportja szerint 2024–2025-ben példátlanul kiterjedt szabotázshullám söpört végig Európán. A biztonsági szolgálatok olyan eseteket vizsgáltak, mint logisztikai központokban felrobbanó DHL-csomagok, vonatok kisiklatása, bevásárlóközpontok tervezett felgyújtása, vízkészletek megmérgezésére tett kísérletek, stratégiai vasúti hidak és kábelek feltérképezése, drónok megjelenése NATO-országok légtereiben.
A lap szerint a tisztviselők attól tartanak, hogy Moszkva már nem opportunista módon, hanem egy előre megtervezett stratégia mentén hajt végre támadásokat.
„Ez már hadviselés Európa ellen”
A Financail Times-nak nyilatkozó Keir Giles Oroszország-kutató szerint a nyilvánosságra került esetek „csak a jéghegy csúcsát” jelentik.
Értelmetlenség másnak nevezni, mint ami valójában: hadviselés Európa ellen
– fogalmazott a szakértő.
A lap által idézett hírszerzési források szerint Moszkva ügynökei részletesen térképezik fel Európa kritikus infrastruktúráját, és „alvó szabotőröket” telepítenek a kontinens több országába.
Lengyelország: majdnem tömegmészárlás lett a vasúti robbantásból
A varsói–lublini vasútvonal elleni merényletkísérletet Donald Tusk „példátlan szabotázsnak” nevezte. Egy vonatvezető csak az utolsó pillanatban tudott vészfékezni, elkerülve a tömeges áldozatokat. A nyomozók az ügyet közvetlenül állítólagos orosz megbízókhoz kötik – írja a FT.
A „megbízotti hálózat” lett Moszkva új fegyvere
A cikk szerint Oroszország a diplomáciai fedésű kémek tömeges kiutasítása után:
- bűnözőket, bevándorlókat, online toborzott fiatal férfiakat használ fel,
- kriptovalutával fizet,
- Telegramon keresztül szervez „gig economy”-szerű hálózatot – vagyis olyan munkavállalókat toboroznak, akik egyszeri feladatokra vagy projektekre szerződnek
- a megbízottak gyakran azt sem tudják, kinek dolgoznak.
A módszer célja: olcsó, tagadható, tömeges műveletek végrehajtása.
NATO: szóba került a megelőző csapások lehetősége
A NATO katonai bizottságának elnöke, Giuseppe Cavo Dragone admirális a Financial Timesnak úgy fogalmazott:
Sokkal erőteljesebb válaszokra van szükség, akár megelőző akciókra is.
A tagállamok azonban továbbra is megosztottak abban, hogy meddig szabad elmenni anélkül, hogy ők maguk válnának eszkaláció okozóivá.
Mi Oroszország célja?
A FT elemzése szerint Moszkva szándéka az európai társadalmak megosztása, az intézmények hiteltelenítése, a politikai reakciók bénítása, a kritikus infrastruktúrák tesztelése, felkészülés egy esetleges jövőbeli konfliktusra.
A lap több hírszerzési forrást idéz, amelyek szerint a jelenlegi helyzet megfelel annak a „háború előtti szakasznak”, amelyet még a szovjet doktrína írt le.