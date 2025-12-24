Hírlevél
Hatszázezer fegyver veszett el Ukrajnában a háború kezdete óta

Hatszázezer fegyver veszett el Ukrajnában a háború kezdete óta

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Miközben az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönt biztosított Ukrajnának az orosz invázió elleni védekezéshez, egy svájci civil szervezet szerint az elmúlt két évben rengeteg fegyver tűnt el.
Ukrajnában a háború közepette robbanásszerűen növekszik a korrupció. Miközben az Európai Unió országai folyamatosan fegyvereket szállítanak Kijevnek az orosz invázió elleni harchoz, a felszerelések egy része állítólag eltűnik. A Le Parisien december 22-i beszámolója szerint a svájci Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Globális Kezdeményezés (GI-TOC) 2024 júniusáig mintegy 600 ezer ellopott vagy elveszett fegyvert regisztrált a 2022-ben kezdődött háború óta – írja a lejdd.fr.

Nyugat-Európa fegyverekből él
Amikor az újság megkérdezte, Ulrich Bounat geopolitikai elemző azt mondta: „mint minden konfliktusban, gyakran a katonák viszik magukkal ezeket a fegyvereket”. A készleten lévő eszközöket később eladják, miközben „elveszettként” jelentik őket. A szakértő szerint egyes katonai parancsnokok a ténylegesnél magasabb létszámot jelentettek, hogy több fegyverhez jussanak, majd ezek egy részét más célokra irányították át.

Ezek a nyomonkövetési hiányosságok komoly kérdéseket vetnek fel, különösen annak fényében, hogy az Európai Unió további 90 milliárd eurós kölcsönt nyújtott Ukrajnának, amely a fegyverkereskedelem egyik központja. Mindez azért is aggasztó, mert az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ukrajna már 2022 februárjában bevezette a Kosovai nevű szoftvert a katonai segélyek nyilvántartására és szállításuk követésére egészen a kiszállításig – fogalmaz a portál.

Ulrich Bounat a Le Parisiennek azt mondta, hogy ez az ellenőrzés azonban a nagy és drága felszerelésekre, például a tankokra összpontosul. Ezzel szemben a könnyebb fegyvereket ritkábban ellenőrzik, annak ellenére, hogy nagyobb a valószínűsége a lopásnak. 

A felszereléseket operatív okokból mozgatják a frontvonalak mentén, és az információ nem feltétlenül éri el a teljes parancsnoki láncot

 – emelte ki.

A bűnözői csoportok különösen jól szervezettek a hatékonyabb piacok, tranzitútvonalak és ellátási láncok létrehozásában – írja a portál.

