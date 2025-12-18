A hétvégén amerikai–orosz megbeszélések lesznek az ukrajnai háború lezárásáról

Az ügyet ismerő két személy szerint az Egyesült Államok és Oroszország tisztviselői várhatóan ezen a hétvégén Miamiban találkoznak, a Trump-kormányzat azon törekvésének részeként, hogy véget vessen a Kijev és Moszkva közötti, közel négy éve tartó háborúnak.

Amerikai–orosz tárgyalásokat tartanak az ukrajnai háborúról (Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL)

Az Egyesült Államok fokozta a nyomást Ukrajnára, hogy tegyen olyan engedményeket, amelyek lezárhatnák a háborút. A tervek még változóban vannak, de ha a találkozóra valóban sor kerül ezen a hétvégén, a kormányzat bemutatja az orosz tisztviselőknek a legutóbbi tárgyalási forduló eredményeit, miközben Oroszország követelései érdemben nem változtak. Az ügyet ismerő egyik forrás szerint az orosz delegáció várhatóan magában foglalja Kirill Dmitrijevet, Oroszország szuverén vagyonalapjának vezetőjét. Mindkét forrás névtelenséget kapott, mivel a következő, érzékeny tárgyalási fordulók terveiről beszéltek – írja a Politico.

Az amerikai oldalt várhatóan Steve Witkoff, a Trump-kormányzat különmegbízottja, valamint Trump veje, Jared Kushner képviseli.

Witkoff és Kushner a hét elején maratoni tárgyalásokat folytatott Berlinben ukrán és európai tisztviselőkkel, hogy megállapodjanak az Egyesült Államok által nyújtandó biztonsági garanciákról Kijev számára, a területi engedményekről és egyéb kérdésekről, miközben Washington továbbra is nyomást gyakorolt Kijevre a háború lezárása érdekében.

Az Egyesült Államok egy olyan kölcsönös védelmi ígéretet ajánlott fel, amely hasonló ahhoz a vállaláshoz, amelyet a NATO-tagállamok felé tett, miközben Ukrajna visszalépett attól a követelésétől, hogy azonnal csatlakozzon a transzatlanti szövetséghez.

A Trump-kormányzat tisztviselői úgy vélik, hogy Oroszország egy végső megállapodás keretében elfogadná a nyugati biztonsági garanciákat és Ukrajna európai uniós tagságát. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban szerdán semmilyen jelét nem adta annak, hogy elállt volna a törekvéseitől.

Moszkvában vezető védelmi tisztviselők előtt beszélve kijelentette, hogy Oroszország nem hátrál meg „történelmi földjei felszabadítására” irányuló küldetésétől, és azt jósolta, hogy a Kijevet támogató európai „disznók” végül elveszítik hatalmukat.

Az Egyesült Államok közölte, hogy várhatóan hamarosan összehívja az Ukrajnát támogató katonai tisztviselők egy csoportját az Egyesült Államokban, hogy tovább pontosítsák a biztonsággal és a területi kérdésekkel kapcsolatos technikai részleteket.

A miami amerikai–orosz tárgyalások ettől elkülönülő erőfeszítésnek tűntek.