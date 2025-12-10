Hatalmas háborúra figyelmeztet az európai vezető

Alekszandar Vucsics szerb elnök a „Beltax” fórumon arról beszélt, hogy továbbra is Moszkvától várja a híreket a gázmegállapodással kapcsolatban, ugyanakkor Szerbia kész az energiaforrások diverzifikálására. Úgy fogalmazott: racionális és pragmatikus embernek tartja magát, de a nemzetközi politikában ma már szerinte hiányzik a racionalitás. Hozzátette: sok folyamatot előre lát, sokat viszont nem tud megjósolni, így a szerb energiahelyzet végkimenetelét sem. Vucsics azt is elmondta, a világban mindenki elzárkózik egymástól, és szerinte másfél éven belül nagy háború fenyeget. Felidézte, hogy korábban is tett hasonló kijelentéseket, amelyek ugyanúgy igaznak bizonyultak, mint az ukrajnai konfliktus kitörésére vonatkozó előrejelzése – írja a Blic.

Hatalmas háborúra figyelmeztet Alekszandar Vucsics (Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU)

Úgy fogalmazott: nem az érzelmek túlhangsúlyozásából indult ki, hanem adatelemzésből és emberi reakciók mérlegeléséből. Szerinte a világot már nem érdekli, mi történt Bucsában vagy Kurszkban, mert minden fél csak a saját narratíváját követi.

Vucsics úgy véli azonban, mára eltűnt a kölcsönös megértés igénye, és a szereplők egymással ellentétes stratégiákat hajtanak végre.

Az elnök reményét fejezte ki, hogy nem lesz nagy háború, de úgy látja, a felek készülnek rá, fegyverkeznek, modernizálják haderejüket, és egyik oldal sem fog várni. Hangsúlyozta, hogy Szerbia semleges marad, és kijelentette: 2027 áprilisáig biztosan nem vesz részt semmilyen katonai konfliktusban. A szerb történelem több nagy háborúját felsorolva kiemelte: az ország békére és stabilitásra törekszik.

Vucsics arról is beszélt, hogy jó kapcsolatot ápol Volodimir Zelenszkijjel. Szerinte az ukrán elnök érti Szerbia álláspontját, és legutóbbi megbeszéléseiken nem fegyverekről, hanem a háború utáni újjáépítési lehetőségekről tárgyaltak, több ország közös projektjeit vizsgálva.

A szerb elnök jelezte, hamarosan találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Elmondása szerint lesz egy javaslata: szerinte az EU-nak a Nyugat-Balkán összes tagjelölt országát egyszerre, teljes jogú tagként kellene felvennie.

Úgy véli, ez szolgálná a régió és Európa jövőjét, mert ha egyes országok bekerülnek, mások pedig kimaradnak, az újabb konfliktusokat szülne.

Hangsúlyozta, hogy Szerbia európai úton kíván maradni, miközben megőrzi hagyományos kapcsolatait is.