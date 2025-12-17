Hírlevél
Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Sport

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról

háború

Európa háborús készültségben: egyre nyíltabban beszélnek az eszkalációról

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Új szintre lépett Európában a háborús hangulatkeltés: uniós és NATO-s vezetők egymást túllicitálva beszélnek fegyverkezésről, áldozatvállalásról és elkerülhetetlen konfliktusról, miközben egyre kevesebb szó esik a béke lehetőségéről.
Az európai politikai vezetők szavai egyre inkább a háborúra és a véráldozatokra koncentrálnak. Pénzügyi döntések és katonai előkészületek jelzik, hogy a kontinens stratégiai felkészítést indított egy akár közvetlen orosz konfliktusra. Ursula von der Leyen tervei szerint – többek között magyar források bevonásával – további támogatást juttatnának Ukrajnának a harcok folytatásához. A NATO főtitkára, Mark Rutte, valamint francia politikusok is nyíltan beszélnek arról, hogy a közeljövőben elkerülhetetlenek lehetnek az emberéleteket követelő összecsapások, amelyekhez a társadalmaknak, köztük az anyáknak is alkalmazkodniuk kell.

Új szintre lépett Európában a háborús hangulatkeltés
Új szintre lépett Európában a háborús hangulatkeltés Fotó: AFP

Európa háborús készültségben

Európa egyre nyíltabban készül arra, hogy tartós, akár közvetlen konfliktusba kerüljön Oroszországgal. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát hoz létre az Atlanti-óceán északi vizeinek védelmére, hogy biztosítsa azokat a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyek az orosz tengeralattjáró-mozgás miatt sérülékennyé váltak. 

Németország 2026-tól részben visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell, egészségügyi vizsgálaton kell megjelennie, és amennyiben nincs elég önkéntes, sorsolással választanák ki azokat, akik bevonulnak. 

A sorkatonaságról szóló tervek mellett a NATO-tagállamok sorra növelik védelmi kiadásaikat, és megerősítik a keleti határok védelmét. Mindezzel párhuzamosan az uniós vezetők is egyre keményebb hangot ütnek meg.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

Németország már tavaly is nemet mondott az EU tervére, amely szerint az orosz állami vagyon Ukrajnába kerülhetne
Németország 2026-tól visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell Fotó: AFP

Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban tartott beszédében kijelentette: Európa harcban áll. 

Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelemben, ezért fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, és tovább kell erősíteni a katonai felkészültséget. Arra is kitért, hogy az európaiak mindennapjai egyre nehezebbek a globális válság miatt, ám szerinte „nem ülhetünk ölbe tett kézzel” – inkább növelni kell az ukrán támogatást. Von der Leyen szerint Európának nincs más választása, mint aktívan részt venni az új világrendért folytatott küzdelemben, ahol egyre több nagyhatalom ellenségesen viszonyul a kontinenshez. Úgy fogalmazott: 

Bebizonyosodott, hogy nincs idő, nincs hely a nosztalgiázásra. Most rajzolódnak ki a hatalomra épülő új világrendért folytatott küzdelem frontvonalai. Úgyhogy Európának nincs más választása, harcolnia kell a helyért egy olyan világban, ahol számos nagyhatalom vagy ambivalens, vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Egy olyan világban, amelyet birodalmi törekvések és birodalmi háborúk mozgatnak, ahol a függőségeket könyörtelenül, fegyverként használják fel. És mindezen okokból eljött az ideje egy új Európának.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője ennél is radikálisabb álláspontot képvisel. Weber felszólította a tagállami vezetőket a védelmi kiadások további emelésére.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

– fogalmazott a politikus.

Rutte vészjósló figyelmeztetése: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek
Rutte vészjósló figyelmeztetése: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek Fotó: AFP

A NATO papíron védelmi szövetség, ugyanakkor egyre gyakrabban olyan üzeneteket közvetít, amelyek Európa számára egy elkerülhetetlen háború képét vetítik előre. Mark Rutte berlini beszédében már nyíltan Oroszország közvetlen fenyegetéséről és a NATO elleni katonai támadás lehetőségéről beszélt, miközben francia katonai vezetők és ukrán politikusok a „felkészülés” részeként már a gyermekek elvesztését és a társadalmak háborús áldozatokhoz való hozzászoktatását emlegetik. 

A sötét elnyomó erők ismét menetelnek. Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam, hol áll a NATO, és mit kell tennünk ahhoz, hogy megállítsunk egy háborút, mielőtt az elkezdődne

– mondta Rutte. „Ehhez kristálytisztán kell látnunk a fenyegetést: mi vagyunk Oroszország következő célpontja. És már most veszélyben vagyunk.”  Hangsúlyozta, hogy a katonai szövetségnek fel kell készülnie egy, a nagyszüleink idejére emlékeztető konfliktus lehetőségére is.

A francia hadsereg vezérkari főnöke mindenkit sokkolt

Fabien Mandon tábornok a polgármesterek kongresszusán tartott beszédében újra a háborús készülődésre helyezte a hangsúlyt. 

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyerekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk

– mondta a tábornok.

A „gyermekek elvesztésére” utaló kijelentések széles körű politikai reakciókat váltottak ki Franciaországban. Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország vezetője, teljes mértékben elutasította a hadsereg vezérkari főnökének nyilatkozatát, szerinte Mandon túllépte jogkörét. Fabien Roussel, a Francia Kommunista Párt vezetője, szintén „veszélyesnek” minősítette a beszédet. A politikai spektrum másik oldaláról Sébastien Chenu „tévedésnek” nevezte a vezérkari főnök kijelentéseit, és megkérdőjelezte azok legitimitását. 

Emmanuel Macron elnök ugyanakkor fenntartotta bizalmát a vezérkari vezető iránt, miközben próbálta mérsékelni a nyilatkozat súlyát.

 

