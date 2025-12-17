Európa háborús készültségben: egyre nyíltabban beszélnek az eszkalációról

Az európai politikai vezetők szavai egyre inkább a háborúra és a véráldozatokra koncentrálnak. Pénzügyi döntések és katonai előkészületek jelzik, hogy a kontinens stratégiai felkészítést indított egy akár közvetlen orosz konfliktusra. Ursula von der Leyen tervei szerint – többek között magyar források bevonásával – további támogatást juttatnának Ukrajnának a harcok folytatásához. A NATO főtitkára, Mark Rutte, valamint francia politikusok is nyíltan beszélnek arról, hogy a közeljövőben elkerülhetetlenek lehetnek az emberéleteket követelő összecsapások, amelyekhez a társadalmaknak, köztük az anyáknak is alkalmazkodniuk kell.

Új szintre lépett Európában a háborús hangulatkeltés Fotó: AFP

Európa háborús készültségben

Európa egyre nyíltabban készül arra, hogy tartós, akár közvetlen konfliktusba kerüljön Oroszországgal. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát hoz létre az Atlanti-óceán északi vizeinek védelmére, hogy biztosítsa azokat a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyek az orosz tengeralattjáró-mozgás miatt sérülékennyé váltak.

Németország 2026-tól részben visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell, egészségügyi vizsgálaton kell megjelennie, és amennyiben nincs elég önkéntes, sorsolással választanák ki azokat, akik bevonulnak.

A sorkatonaságról szóló tervek mellett a NATO-tagállamok sorra növelik védelmi kiadásaikat, és megerősítik a keleti határok védelmét. Mindezzel párhuzamosan az uniós vezetők is egyre keményebb hangot ütnek meg.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

Németország 2026-tól visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell Fotó: AFP

Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban tartott beszédében kijelentette: Európa harcban áll.

Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelemben, ezért fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, és tovább kell erősíteni a katonai felkészültséget. Arra is kitért, hogy az európaiak mindennapjai egyre nehezebbek a globális válság miatt, ám szerinte „nem ülhetünk ölbe tett kézzel” – inkább növelni kell az ukrán támogatást. Von der Leyen szerint Európának nincs más választása, mint aktívan részt venni az új világrendért folytatott küzdelemben, ahol egyre több nagyhatalom ellenségesen viszonyul a kontinenshez. Úgy fogalmazott:

Bebizonyosodott, hogy nincs idő, nincs hely a nosztalgiázásra. Most rajzolódnak ki a hatalomra épülő új világrendért folytatott küzdelem frontvonalai. Úgyhogy Európának nincs más választása, harcolnia kell a helyért egy olyan világban, ahol számos nagyhatalom vagy ambivalens, vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Egy olyan világban, amelyet birodalmi törekvések és birodalmi háborúk mozgatnak, ahol a függőségeket könyörtelenül, fegyverként használják fel. És mindezen okokból eljött az ideje egy új Európának.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője ennél is radikálisabb álláspontot képvisel. Weber felszólította a tagállami vezetőket a védelmi kiadások további emelésére.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

– fogalmazott a politikus.