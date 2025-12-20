Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

Hamász

Botrány: a torinói bíróság a Hamász-párti vallási vezető mellett döntött

37 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz bíróság megakadályozta egy Torinóban élő imám kiutasítását, akit a kormány nemzetbiztonsági kockázatnak tart és a Hamászhoz köthető kapcsolatokkal vádol. A döntés újabb éles konfliktust robbantott ki Giorgia Meloni kormánya és az igazságszolgáltatás között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamászbírósági döntésOlaszországimám

A torinói bíróság december 15-i határozatával felfüggesztette a belügyminisztérium november végén kiadott rendeletét, amely Mohamed Shahin egyiptomi származású imám kiutasításáról szólt. Shahin több mint húsz éve él Olaszországban, és a torinói Omar Ibn Khattab mecset vallási vezetője – írja a Brussels Signal.

Shahin több alkalommal „ellenállási akcióként” beszélt a Hamász 2023. október 7-i izraeli terrortámadásáról, amit a kormány a terrorizmus relativizálásának minősített
Shahin több alkalommal „ellenállási akcióként” beszélt a Hamász 2023. október 7-i izraeli terrortámadásáról, amit a kormány a terrorizmus relativizálásának minősített
Fotó: Middle East Images

A belügyminisztérium nemzetbiztonsági okokra hivatkozva rendelte el a kiutasítást, utalva Shahin gázai háborúval kapcsolatos nyilvános megszólalásaira, valamint a Hamászhoz köthető hálózatokkal fennálló feltételezett kapcsolataira.

Hamász-támadás „ellenállásként” emlegetve

Shahin neve azután került a hatóságok látókörébe, hogy aktív szerepet vállalt a Torinóban szervezett Izrael-ellenes tüntetésekben. 

Több alkalommal „ellenállási akcióként” beszélt a Hamász 2023. október 7-i izraeli brutális terrortámadásáról.

A belügyi tárca szerint vallási vezetőként Shahin szavai különösen nagy hatással bírnak, és még közvetlen terrorista kapcsolatok hiányában is növelhetik a radikalizálódás kockázatát.

A torinói bírák ugyanakkor úgy ítélték meg, hogy a kormány nem tudott konkrét, közvetlen biztonsági fenyegetést bizonyítani. Indoklásuk szerint Shahin hosszú ideje jogszerűen tartózkodik az országban, büntetlen előéletű, és nincs bizonyíték arra, hogy erőszakos cselekményekben vett volna részt. A bíróság hangsúlyozta: még a megosztó, provokatív vagy uszító kijelentések sem elegendőek önmagukban egy kiutasítás jogi megalapozásához.

Egy bűnüldözési forrás a Brussels Signalnek úgy nyilatkozott:

Ez az ítélet világos jelzés arra, hogy a Hamászhoz köthető hálózatok figyelése során a hatóságoknak szigorúan a bíróságok által kijelölt jogi keretek között kell maradniuk.

A forrás szerint a döntés megnehezíti a megelőző jellegű biztonsági fellépést.

Meloni: a bírák aláássák a biztonságot

Giorgia Meloni miniszterelnök rendkívül élesen reagált az ítéletre. Közösségi oldalán azt írta: jogos a kérdés, hogyan tudja az állam megvédeni polgárait, ha a bíróságok megakadályozzák azokat az intézkedéseket, amelyek a terrorizmust relativizáló személyek ellen irányulnak.

Matteo Piantedosi belügyminiszter „elkeserítőnek” nevezte a döntést, és figyelmeztetett: az ilyen ítéletek gyengíthetik a megelőző biztonságpolitikai eszközöket. Hozzátette, hogy a kormány hivatalba lépése óta több mint kétszáz kiutasítást hajtottak végre nemzetbiztonsági okokból.

 

Szánalmas lebőgés: Merz elbukott tervéről ír a világsajtó
The New York Times: Hatalmas kudarc Merznek és Von der Leyennek
Hatalmas magyar siker Brüsszelben: Orbán Viktor ismerteti a részleteket

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!