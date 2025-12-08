Kiderült, mi fogadta a török minisztert Brüsszelben – ezért fordított hátat az EU-nak

Mint ismert, a magyar küldöttség ma Törökországban folytat tárgyalásokat. Bohár Dániel legújabb videójában Hankó Balázst szólította meg, aki elmondta: Göktas családügyi miniszter asszonyt rendkívül kedvesnek és közeli barátnőjének tartja, és korábban már többször találkoztak. Hangsúlyozta, hogy a miniszter asszony Belgiumból tért vissza, látta a brüsszeli viszonyokat, amelyek számára csalódást okoztak, ezért döntött a hazatérés mellett Törökországba.

Bohár Dániel Isztambulból Hankó Balázst szólította meg, hogy a magyar miniszterelnök törökországi látogatásáról beszéljen Fotó: MTI

Hozzátette, hogy a török fél idén a magyar mintát követte: 2025 a „Családok éve”, és a logó megtervezésében is együttműködtek, ami örömteli jelenség.

Hankó Balázs arról is beszélt, hogy az elmúlt több mint egy hónap eseményei között Washingtonban is a családügyi kérdések kaptak hangsúlyt, mindeközben pedig a magyar családpolitika sikereiről is szó esett. Kiemelte, hogy szombaton a Vatikánban életvédelmi akadémiát és családügyi együttműködést tárgyalnak, és folytatják a „normalitás pro Family” kezdeményezést Törökország családügyi miniszterével.