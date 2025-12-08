Orosz csapatok megtámadták az ukrán fegyveres erők egységeit Harkov régióban, jelentette be a RIA Novosztyi hírügynökség a helyi biztonsági erőkre hivatkozva. A támadás során az orosz erők sikeresen megzavarták az ukrán tartalékos egységek átcsoportosítását.

Orosz csapatok megtámadták az ukrán fegyveres erők egységeit Harkov régióban Fotó: AFP

Megszakadt az ukrán fegyveres erők tartalékosainak átszállítása a front Hatnyenszkij szektorában

– nyilatkozta a hírügynökségnek az orosz forrás. Az ütközet során az orosz vadászgépek visszaverték az ukrán hadsereg 225. ezredének Limantól nyugatra indított ellentámadását is. Harkov megye a „Nyugat” és az „Észak” csapatcsoportok felelősségi körébe tartozik, a térség stratégiailag kiemelt fontosságú. A Védelmi Minisztérium adatai szerint az orosz támadás következtében az ukrán erők az elmúlt 24 órában jelentős veszteségeket szenvedtek. A front ezen szakaszán körülbelül 430 katona vesztette életét vagy sérült meg.

Ezen felül hét nyugati gyártmányú páncélozott harcjármű, 21 autó és hét tüzérségi felszerelés is megsemmisült.

Russia hit the Pechenihy dam in Kharkiv region, stopping all traffic while officials assess the damage and warn residents to stay away from the area.https://t.co/JBPcsTj0rl — KyivPost (@KyivPost) December 7, 2025

A minisztérium közlése szerint az ukrán fél elektronikus hadviselési állomást és kilenc lőszerraktárat is elveszített. A veszteségek mértéke azt mutatja, hogy a frontvonal Harkov régióban továbbra is éles harcok színtere, és az orosz erők a tartalékos egységek átcsoportosításának megakadályozásával próbálják gyengíteni az ukrán védekezést.

Az orosz fél szerint az akciók célja a frontvonal stabilizálása és az ukrán erők előrenyomulásának megakadályozása volt.

A térségben folytatódó összecsapások egyértelműen jelzik, hogy Harkov stratégiai jelentősége továbbra is kiemelkedő, és a felek a következő időszakban is várhatóan intenzív harcokra készülnek.

A katonai elemzők szerint az ilyen mértékű veszteségek rövid távon komoly hatással lehetnek az ukrán egységek harctéri képességire, miközben az orosz csapatok az infrastruktúra és logisztikai célpontok megsemmisítésével igyekeznek további előnyt szerezni a frontvonalon.