Hatalmas magyar siker Brüsszelben: Orbán Viktor ismerteti a részleteket

Rendkívüli diplomáciai győzelmet aratott Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió tagállami vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján. A maratoni tárgyalások után sikerült elérni, hogy az EU ne nyúljon hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz Ukrajna támogatására, amit a magyar kormányfő szerint hadüzenetként értelmezhetett volna Oroszország, és közvetlenül beleránthatta volna Európát – így Magyarországot is – egy háborúba.
Az uniós csúcsértekezlet hajnalban ért véget. Orbán Viktor a csúcs után nyilatkozva hangsúlyozta: „A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. Ettől sikerült megóvni magunkat – ez egy nagyszerű siker.”
A miniszterelnök a közösségi oldalán is reagált a döntésre: „Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak.”
Orbán Viktor pénteken délelőtt sajtótájékoztatón ismerteti részletesen a brüsszeli döntéseket.
