Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor hatalmas sikert ért el Brüsszelben

Ezt látnia kell!

A legfrissebb kutatás szerint változik a választói akarat – mutatjuk a számokat

ukrajna

Hatalmas magyar siker Brüsszelben: Orbán Viktor ismerteti a részleteket

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívüli diplomáciai győzelmet aratott Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió tagállami vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján. A maratoni tárgyalások után sikerült elérni, hogy az EU ne nyúljon hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz Ukrajna támogatására, amit a magyar kormányfő szerint hadüzenetként értelmezhetett volna Oroszország, és közvetlenül beleránthatta volna Európát – így Magyarországot is – egy háborúba.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az uniós csúcsértekezlet hajnalban ért véget. Orbán Viktor a csúcs után nyilatkozva hangsúlyozta: „A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. Ettől sikerült megóvni magunkat – ez egy nagyszerű siker.”

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Fotó: Fischer Zoltán

A miniszterelnök a közösségi oldalán is reagált a döntésre: „Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak.”

Orbán Viktor pénteken délelőtt sajtótájékoztatón ismerteti részletesen a brüsszeli döntéseket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!