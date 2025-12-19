Hatalmas magyar siker Brüsszelben: Orbán Viktor ismerteti a részleteket

Az uniós csúcsértekezlet hajnalban ért véget. Orbán Viktor a csúcs után nyilatkozva hangsúlyozta: „A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba. Ettől sikerült megóvni magunkat – ez egy nagyszerű siker.”

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Fotó: Fischer Zoltán

A miniszterelnök a közösségi oldalán is reagált a döntésre: „Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak.”

Orbán Viktor pénteken délelőtt sajtótájékoztatón ismerteti részletesen a brüsszeli döntéseket.