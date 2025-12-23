A háttérben visszatér a hatalomba Zelenszkij korrupt jobbkeze?

Az ukrán vezetés hitelessége soha nem látott mélységekbe zuhant, miután kiderült: a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök körüli legszűkebb bizalmi kör nem a honvédelmet, hanem a saját zsebének tömését tartotta szem előtt. A legújabb botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki történetesen Zelenszkij egykori üzlettársa és a Kvartal 95 – az elnököt híressé tevő humorista társulat – társtulajdonosa. Az ukrán korrupcióellenes ügynökségek egy százmillió dolláros (több mint 33 milliárd forint) sikkasztási hálózat irányításával vádolják a férfit. Mindics elmenekült az országból.
A botrány azonban nem áll meg az üzlettársaknál, hanem egészen a hatalom csúcsáig ér. A korrupciós hullámok ugyanis elérték Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét is, aki Zelenszkij jobbkezeként gyakorlatilag az ország második legbefolyásosabb emberévé vált. Jermakot a korrupciós hákózattal kapcsolatban nyilvánosságra hozott felvételeken csak Ali Babaként emlegették. Bár a botrány hatására több mint három hete hivatalosan benyújtotta lemondását, a kijevi források és az ellenzéki képviselők szerint ez csupán színjáték: a férfi továbbra is napi szinten egyeztet az elnökkel, sőt, rendszeresen látják az elnöki rezidencián – hívja fel a figyelmet a The Times brit napilap.
Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő szerint Jermak befolyása ugyan névleg csökkent, de a háttérben fokozatosan építi vissza hatalmát.
Ez a fajta összefonódás nem véletlen. Zelenszkij és Jermak kapcsolata is a showbiznisz világába nyúlik vissza, ahol Jermak ügyvédi irodája látta el a Kvartal 95 jogi képviseletét. Kormányzati források szerint a két férfi viszonya szimbiotikus: együtt edzenek, együtt isznak, együtt ünnepelnek, gyakorlatilag folyamatosan együtt vannak.
Ez a bizalmi viszony azonban mára politikai tehertétellé vált. Szakértők szerint az ukrán elnök pszichológiájából fakad, hogy képtelen megbízni a szakemberekben; csak azokkal érzi magát biztonságban, akiket már a politikai karrierje előtt ismert, és akik feltétlen hűséggel, sőt, rajongással viseltetnek iránta.
Teljesen engedelmesek, istenként tekintenek rá”
– jellemezte a Kvartal-csoport tagjait egy volt kormánytisztviselő.
Az eredmény tragikomikus: egy ország vezetése amatőrökkel próbál lavírozni egy immár csaknem négy éve dúló véres háború közepette. Zelenszkij 2019-es győzelme után egy éven belül tizenöt embert nevezett ki magas pozíciókba a Kvartal 95 köréből. Köztük volt Ivan Bakanov, az elnök gyermekkori barátja, aki a biztonsági szolgálat (SZBU) élére került, vagy Szerhij Trofimov, a stúdió vezető producere, aki az elnöki hivatal helyettes vezetője lett.
Bár a tizenöt haverból lett állami vezető közül kilencet már menesztettek, a rendszer logikája nem változott.
A Nép Szolgája című tévésorozatban Zelenszkij egy tanárt játszott, aki úgy lett elnök, hogy egy diákja videóra vette egy korrupcióellenes kirohanását, ami aztán óriási sikert aratott a közösségi médiában. A valóságban azonban a színészből lett államfő elnöksége – ahogy Jaroslava Barbieri, a Chatham House kutatója fogalmazott – a régi, szovjet típusú működés folytatásának tűnik.
Az „outsider”, aki a rendszer megújítását ígérte, végül a legsötétebb nepotizmus mocsarába vezette Ukrajnát.
Ez a belső rothadás pedig már Ukrajna nyugati támogatóinak is szemet szúr. Alexander Rodnyanszki, Zelenszkij korábbi gazdasági tanácsadója a The Economist hasábjain tette fel a tabunak számító kérdést:
vajon a jelenlegi kijevi vezetés még mindig a megoldás része, vagy már ők maguk váltak a problémává?