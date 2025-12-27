Izrael elleni terrortámadásra készülhetett a Hezbollah

Az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy a hadsereg támadást indított több libanoni Hezbollah-létesítmény ellen. A megtámadott helyszínek között volt egy, a Hezbollah Radwan Force által használt harci kiképzőtér is, amelyet a szóvivő szerint az izraeli védelmi erők és Izrael elleni terrortámadások tervezésére használtak.

A Hezbollah létesítményeit ért izraeli légicsapások után Dél-Libanonban

Fotó: AFP

Számos fegyvereket és terrorista infrastruktúrát tartalmazó raktárat, valamint a Hezbollah által terrorista célok előmozdítására használt építményeket is megtámadtak Libanonon belül.

Ez a támadás a legújabb az izraeli védelmi erők által a közelmúltban Libanonban végrehajtott műveletsorozatban – számol be róla a The Times of Israel.

Csütörtökön Izrael meggyilkolta Libanonban az Iszlám Forradalmi Gárda Kudsz Erőinek 840-es egységének magas rangú parancsnokát, Haszin Mahmúd Marshad al-Dzsaváhirit. Ugyanazon a napon, az izraeli védelmi erők megerősítették, hogy megöltek egy újabb Hezbollah terroristát, aki a szervezet dél-libanoni terrorinfrastruktúrájának helyreállításán dolgozott.

https://t.co/DVIyWUDI38 IDF attacks Hezbollah combat training ground, terror infrastructure in Lebanon — YUNG MARC (@YUNGMARC2) December 26, 2025

A Hezbollah az 1980-as években, a libanoni polgárháború idején jött létre, neve arabul „Allah pártját” jelenti. Az Irán által támogatott síita szervezetet nagyrészt az iráni Forradalmi Gárda Libanonban állomásozó harcosai hozták létre, és azóta meghatározó katonai és politikai szereplővé vált az országban.

A csoport több fegyveres konfliktust vívott Izrael ellen – köztük 1982-ben és 2006-ban –, és azóta is rendszeresek az összecsapások az izraeli erőkkel. A Hezbollah főként Libanon déli, túlnyomórészt síiták lakta térségeit ellenőrzi, egységei az izraeli határ közelében összpontosulnak.