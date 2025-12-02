Hollandia 250 millió eurós fegyvervásárlási ígéretet tett

Összeültek az EU védelmi miniszterei hogy Kijev további támogatásáról tárgyaljanak. Hollandia 250 millió eurós fegyvervásárlási ígéretet jelentett be – írja az Euractive.

Hollandia 250 millió eurós ajánlattal nyitott Brüsszelben

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Bár Ukrajna támogatása kiemelt helyen szerepel a brüsszeli védelmi miniszteri találkozó napirendjén, hogy ez a támogatás pontosan milyen formában valósul meg, az még nem teljesen tisztázott. A holland védelmi miniszter a napot azzal a kijelentéssel kezdte, hogy „a béketárgyalások nem vonhatják el a figyelmet Ukrajna teljes és masszív támogatásáról”.

Ruben Brekelmans példaként említette országa 250 millió eurós hozzájárulását a következő NATO PURL csomaghoz, amely amerikai fegyvereket – például légvédelmi rakétákat és F-16-os lőszert – tartalmaz, arra, hogy továbbra is erre a célra összpontosítsanak.

A NATO-szövetségesek július elején megállapodtak az úgynevezett Priorizált Ukrajna Követelménylistában (PURL), miután Donald Trump amerikai elnök panaszkodott, hogy Washington túl nagy terhet visel Ukrajna támogatásában. A kezdeményezés keretében Kijev ismerteti a NATO-tisztviselőkkel legsürgetőbb katonai szükségleteit, amelyeket aztán 500 millió dollár (424 millió euró) értékű szállítási csomagokba foglalnak, amelyeket más NATO-kormányok – Kanada és Európa – finanszíroznak.

Akkoriban Hollandia finanszírozta az első PURL csomagot. Mára több mint 20 ország támogatta a kezdeményezést, állítólag Ausztrália és Új-Zéland lesz az első nem NATO-ország, amely ezt megteszi.

Zelenszkij korábban kijelentette , hogy a cél az, hogy havonta 1 milliárd dollár értékű PURL-ajánlást kapjanak.

Hasonlóképpen Németország ismét hangsúlyozta, hogy jövőre várhatóan 11,5 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, Liene Gatere, Lettország védelmi miniszterhelyettese pedig rámutatott, hogy országa már éves GDP-jének 0,3 százalékával járul hozzá Ukrajnához, és a cél az, hogy jövőre további 0,25 százalékot adjon „Felszólítunk más országokat is, hogy tegyenek hasonlóképpen” – mondta Gatere, mielőtt találkozott kollégáival.