Hollandia

Hollandia 250 millió eurós fegyvervásárlási ígéretet tett

Összeültek az EU védelmi miniszterei hogy Kijev további támogatásáról tárgyaljanak. Brüsszelben Hollandia rögtön egy 250 millió eurós fegyvertámogatási ígérettel állt elő.
Összeültek az EU védelmi miniszterei hogy Kijev további támogatásáról tárgyaljanak. Hollandia 250 millió eurós fegyvervásárlási ígéretet jelentett be – írja az Euractive

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Bár Ukrajna támogatása kiemelt helyen szerepel a brüsszeli védelmi miniszteri találkozó napirendjén, hogy ez a támogatás pontosan milyen formában valósul meg, az még nem teljesen tisztázott. A holland védelmi miniszter a napot azzal a kijelentéssel kezdte, hogy „a béketárgyalások nem vonhatják el a figyelmet Ukrajna teljes és masszív támogatásáról”.

Ruben Brekelmans példaként említette országa 250 millió eurós hozzájárulását a következő NATO PURL csomaghoz, amely amerikai fegyvereket – például légvédelmi rakétákat és F-16-os lőszert – tartalmaz, arra, hogy továbbra is erre a célra összpontosítsanak.

A NATO-szövetségesek július elején megállapodtak az úgynevezett Priorizált Ukrajna Követelménylistában (PURL), miután Donald Trump amerikai elnök panaszkodott, hogy Washington túl nagy terhet visel Ukrajna támogatásában. A kezdeményezés keretében Kijev ismerteti a NATO-tisztviselőkkel legsürgetőbb katonai szükségleteit, amelyeket aztán 500 millió dollár (424 millió euró) értékű szállítási csomagokba foglalnak, amelyeket más NATO-kormányok – Kanada és Európa – finanszíroznak.

Akkoriban Hollandia finanszírozta az első PURL csomagot. Mára több mint 20 ország támogatta a kezdeményezést, állítólag Ausztrália és Új-Zéland lesz az első nem NATO-ország, amely ezt megteszi.

Zelenszkij korábban kijelentette , hogy a cél az, hogy havonta 1 milliárd dollár értékű PURL-ajánlást kapjanak.

Hasonlóképpen Németország ismét hangsúlyozta, hogy jövőre várhatóan 11,5 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, Liene Gatere, Lettország védelmi miniszterhelyettese pedig rámutatott, hogy országa már éves GDP-jének 0,3 százalékával járul hozzá Ukrajnához, és a cél az, hogy jövőre további 0,25 százalékot adjon „Felszólítunk más országokat is, hogy tegyenek hasonlóképpen” – mondta Gatere, mielőtt találkozott kollégáival.

 

 

