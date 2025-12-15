Feloszlott Hongkong utolsó ellenzéki pártja

Ami évek óta a levegőben lógott, most bekövetkezett: Hongkong politikai térképéről eltűnt az az erő, amely három évtizeden át a demokratikus értékek és a szabadságjogok legfőbb védelmezője volt. A Demokrata Párt (DP), amely 1994-ben, három évvel a brit uralom vége előtt alakult, rendkívüli közgyűlésen döntött saját megszüntetéséről – számol be róla a The Guardian brit napilap.

Az eredmény egyértelmű volt: a 121 leadott szavazatból 117 támogatta a feloszlatást, mindössze négyen tartózkodtak.

Lo Kin-hei pártelnök a sajtónak nyilatkozva meghatottan búcsúzott:

A legnagyobb megtiszteltetés volt számunkra, hogy ezen a három évtizedes úton vállvetve haladhattunk Hongkong népével. Mindenkor Hongkong és polgárai jólétét tekintettük vezérlő elvünknek.

A Reuters értesülései szerint a párt magas rangú vezetőit kínai tisztviselők és „közvetítők” keresték meg, akik ultimátumot adtak: vagy önként feloszlanak, vagy súlyos következményekkel, köztük letartóztatásokkal kell szembenézniük.

A párt sorsa már a 2019-es tömeges demokráciapárti tüntetések leverése és a 2020-ban bevezetett, drakói szigorúságú nemzetbiztonsági törvény életbe lépése után megpecsételődött. Ez a jogszabály, amelyet Peking a rend helyreállításának eszközeként kommunikál, valójában a másként gondolkodók elhallgattatását szolgálja. A törvény alapján a DP számos prominens alakját vetették börtönbe vagy helyezték előzetes letartóztatásba.

Emily Lau, a párt korábbi elnöke keserűen nyilatkozott a DP feloszlásáról.

Miért kell így véget érnie egy olyan szervezetnek, amely annyit tett Hongkongért? Ezt nagyon problémásnak tartom. Soha nem kaphattuk meg a demokráciát. Soha nem volt esélyünk megválasztani a saját kormányunkat... Reméljük, hogy [az egy ország, két rendszer elve] nem fog egyre inkább zsugorodni. Reméljük, nem tartóztatnak le egyre több embert

– fogalmazott Lau.

Bár az „egy ország, két rendszer” elvileg nagyfokú autonómiát garantálna a városnak, a valóságban mára teljesen kiüresedett, a kínai központi hatalom teljesen átvette az irányítást Hongkong felett.