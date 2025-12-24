Hírlevél
giessen

A gázolót mentegeti a német tartományi miniszter

Miközben az ügyészség és a rendőrség egyértelműen szándékos ámokfutásként kezeli a hétfő esti giesseni autós támadást, Hessen tartomány kereszténydemokrata belügyminisztere máris a történtek relativizálásával van elfoglalva. A 32 éves azeri elkövető, aki autóját fegyverként használva hajtott a tömegbe és sebesített meg súlyosan egy nőt, a hatóságok szerint „pszichotikus”, így börtön helyett elmegyógyintézetbe kerülhet. A politikai elit reakciója ismét a jól ismert nyugat-európai forgatókönyvet követi: nincs itt semmi látnivaló, a pánikkeltők tévednek, a karácsonyi vásárok pedig biztonságosak.
Miközben a politikusok a karácsonyi vásárok biztonságosságát igyekeznek bizonygatni, Németországban újabb tragikus gázolás történt. Hétfő este Giessen belvárosában egy sötét Audi A6-os azeri sofőrje ámokfutásba kezdett, amelynek során hét embert sebesített meg, köztük egy nőt életveszélyesen – számol be róla a Nius német hírportál. Bár a nyomozóhatóságok a tények ismeretében szándékos emberölési kísérlet miatt nyomoznak, a politikai narratíva máris a felelősség elkenésére és az eset élének tompítására törekszik.

Miközben a tartományi belügyminiszter a karácsonyi vásárok biztonságosságát bizonygatja és az elkövetőt mentegeti, egy nőn életmentő műtétet kellett végrehajtani
Miközben a tartományi belügyminiszter a karácsonyi vásárok biztonságosságát bizonygatja és az elkövetőt mentegeti, egy nőn életmentő műtétet kellett végrehajtani (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Különösen figyelemre méltó – és sokak számára felháborító – Roman Poseck (CDU), Hessen tartomány belügyminiszterének keddi sajtótájékoztatója. Miközben a giesseni ügyészség abból indul ki, hogy az azeri férfi szándékosan fegyverként használta gépjárművét, a miniszter látványosan igyekezett hűteni a kedélyeket, és kizárni a politikai vagy terrorista indítékot.

Poseck nem volt hajlandó az „ámokfutás” szót használni, és egy egészen nyakatekert érveléssel próbálta kisebbíteni a szándékosság látszatát.

A miniszter szerint az a tény, hogy az elkövető hosszú úton haladt és több járművel ütközött, „nem feltétlenül támasztja alá”, hogy szándékosan embereket akart ölni. Érvelése szerint a legsúlyosabb sérült, egy 64 éves asszony, nem közvetlenül a támadó autójától, hanem egy nekicsapódó másik járműtől szenvedett sérüléseket – mintha ez bármit is változtatna az elkövető felelősségén vagy a tett brutalitásán.

A politikus a sajtótájékoztató végén még messzebb ment: ahelyett, hogy a közbiztonság romlása miatt aggódó polgárok félelmeit komolyan vette volna, kioktatta őket, „kifejezetten pozitívnak” nevezve a karácsonyi vásárok biztonsági mérlegét.

Akik pánikot keltenek és félnek, azoknak nem volt igazuk

– jelentette ki a tartományi belügyminiszter, aki szerint az eset „nem jelentett közvetlen veszélyt a giesseni karácsonyi vásárra”. Ez azonban aligha vigasztalja az áldozatokat és hozzátartozóikat.

A nyomozás eddigi adatai szerint a 32 éves azerbajdzsáni férfi a Bleichstrasse magasságában tudatosan áttért a szemközti sávba, majd a gázpedálra lépett. Nagy erővel csapódott egy parkoló autónak, amely az ütközés erejétől a buszmegállóba repült, letarolva az ott várakozó 64 éves nőt, akin életmentő műtétet kellett végrehajtani.

A támadó ezután sem állt meg: a járdán folytatta útját, újabb két embert megsebesítve, mielőtt a Johannesstrasse környékén újabb parkoló autóknak ütközött volna. Végül egy 29 éves helyi lakos tartóztatta fel a rendőrök kiérkezéséig.

Ahogy azt az elmúlt évek hasonló nyugat-európai eseteinél már megszokhattuk, a hatóságok most is gyorsan előhúzták a „mentális zavar” kártyát. 

Az ügyészség indítványozta a gyanúsított elhelyezését egy pszichiátriai intézetben, mivel szerintük „akut pszichotikus megbetegedésre” utaló jelek állnak fenn. A férfi a letartóztatása után állítólag összefüggéstelenül beszélt, ami a hatóságok olvasatában kizárja a politikai vagy vallási motivációt.

A nyomozók házkutatást tartottak a férfi lakásán, adathordozókat és mobiltelefonokat foglaltak le, de a hivatalos álláspont szerint eddig „nincs bizonyíték” iszlamista vagy terrorista háttérre. Így a közvélemény ismét azzal a magyarázattal marad, hogy egy „zavart elméjű magányos elkövető” tette volt a gázolás, nem pedig a társadalmi integráció kudarcának újabb véres fejezete. Az áldozatok és Giessen polgárai számára azonban mindegy, hogy milyen címkét ragasztanak az elkövetőre a politikusok: a veszély valós, és a város utcáin immár a karácsonyi készülődés helyett a félelem az úr.

 

