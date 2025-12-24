A gázolót mentegeti a német tartományi miniszter

Miközben a politikusok a karácsonyi vásárok biztonságosságát igyekeznek bizonygatni, Németországban újabb tragikus gázolás történt. Hétfő este Giessen belvárosában egy sötét Audi A6-os azeri sofőrje ámokfutásba kezdett, amelynek során hét embert sebesített meg, köztük egy nőt életveszélyesen – számol be róla a Nius német hírportál. Bár a nyomozóhatóságok a tények ismeretében szándékos emberölési kísérlet miatt nyomoznak, a politikai narratíva máris a felelősség elkenésére és az eset élének tompítására törekszik.

Miközben a tartományi belügyminiszter a karácsonyi vásárok biztonságosságát bizonygatja és az elkövetőt mentegeti, egy nőn életmentő műtétet kellett végrehajtani (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Különösen figyelemre méltó – és sokak számára felháborító – Roman Poseck (CDU), Hessen tartomány belügyminiszterének keddi sajtótájékoztatója. Miközben a giesseni ügyészség abból indul ki, hogy az azeri férfi szándékosan fegyverként használta gépjárművét, a miniszter látványosan igyekezett hűteni a kedélyeket, és kizárni a politikai vagy terrorista indítékot.

Poseck nem volt hajlandó az „ámokfutás” szót használni, és egy egészen nyakatekert érveléssel próbálta kisebbíteni a szándékosság látszatát.

A miniszter szerint az a tény, hogy az elkövető hosszú úton haladt és több járművel ütközött, „nem feltétlenül támasztja alá”, hogy szándékosan embereket akart ölni. Érvelése szerint a legsúlyosabb sérült, egy 64 éves asszony, nem közvetlenül a támadó autójától, hanem egy nekicsapódó másik járműtől szenvedett sérüléseket – mintha ez bármit is változtatna az elkövető felelősségén vagy a tett brutalitásán.

A politikus a sajtótájékoztató végén még messzebb ment: ahelyett, hogy a közbiztonság romlása miatt aggódó polgárok félelmeit komolyan vette volna, kioktatta őket, „kifejezetten pozitívnak” nevezve a karácsonyi vásárok biztonsági mérlegét.

Akik pánikot keltenek és félnek, azoknak nem volt igazuk

– jelentette ki a tartományi belügyminiszter, aki szerint az eset „nem jelentett közvetlen veszélyt a giesseni karácsonyi vásárra”. Ez azonban aligha vigasztalja az áldozatokat és hozzátartozóikat.

A nyomozás eddigi adatai szerint a 32 éves azerbajdzsáni férfi a Bleichstrasse magasságában tudatosan áttért a szemközti sávba, majd a gázpedálra lépett. Nagy erővel csapódott egy parkoló autónak, amely az ütközés erejétől a buszmegállóba repült, letarolva az ott várakozó 64 éves nőt, akin életmentő műtétet kellett végrehajtani.