A gázolót mentegeti a német tartományi miniszter

Miközben a politikusok a karácsonyi vásárok biztonságosságát igyekeznek bizonygatni, Németországban újabb tragikus gázolás történt. Hétfő este Giessen belvárosában egy sötét Audi A6-os azeri sofőrje ámokfutásba kezdett, amelynek során hét embert sebesített meg, köztük egy nőt életveszélyesen – számol be róla a Nius német hírportál. Bár a nyomozóhatóságok a tények ismeretében szándékos emberölési kísérlet miatt nyomoznak, a politikai narratíva máris a felelősség elkenésére és az eset élének tompítására törekszik.
Különösen figyelemre méltó – és sokak számára felháborító – Roman Poseck (CDU), Hessen tartomány belügyminiszterének keddi sajtótájékoztatója. Miközben a giesseni ügyészség abból indul ki, hogy az azeri férfi szándékosan fegyverként használta gépjárművét, a miniszter látványosan igyekezett hűteni a kedélyeket, és kizárni a politikai vagy terrorista indítékot.
Poseck nem volt hajlandó az „ámokfutás” szót használni, és egy egészen nyakatekert érveléssel próbálta kisebbíteni a szándékosság látszatát.
A miniszter szerint az a tény, hogy az elkövető hosszú úton haladt és több járművel ütközött, „nem feltétlenül támasztja alá”, hogy szándékosan embereket akart ölni. Érvelése szerint a legsúlyosabb sérült, egy 64 éves asszony, nem közvetlenül a támadó autójától, hanem egy nekicsapódó másik járműtől szenvedett sérüléseket – mintha ez bármit is változtatna az elkövető felelősségén vagy a tett brutalitásán.
A politikus a sajtótájékoztató végén még messzebb ment: ahelyett, hogy a közbiztonság romlása miatt aggódó polgárok félelmeit komolyan vette volna, kioktatta őket, „kifejezetten pozitívnak” nevezve a karácsonyi vásárok biztonsági mérlegét.
Akik pánikot keltenek és félnek, azoknak nem volt igazuk
– jelentette ki a tartományi belügyminiszter, aki szerint az eset „nem jelentett közvetlen veszélyt a giesseni karácsonyi vásárra”. Ez azonban aligha vigasztalja az áldozatokat és hozzátartozóikat.
A nyomozás eddigi adatai szerint a 32 éves azerbajdzsáni férfi a Bleichstrasse magasságában tudatosan áttért a szemközti sávba, majd a gázpedálra lépett. Nagy erővel csapódott egy parkoló autónak, amely az ütközés erejétől a buszmegállóba repült, letarolva az ott várakozó 64 éves nőt, akin életmentő műtétet kellett végrehajtani.
A támadó ezután sem állt meg: a járdán folytatta útját, újabb két embert megsebesítve, mielőtt a Johannesstrasse környékén újabb parkoló autóknak ütközött volna. Végül egy 29 éves helyi lakos tartóztatta fel a rendőrök kiérkezéséig.
Ahogy azt az elmúlt évek hasonló nyugat-európai eseteinél már megszokhattuk, a hatóságok most is gyorsan előhúzták a „mentális zavar” kártyát.
Az ügyészség indítványozta a gyanúsított elhelyezését egy pszichiátriai intézetben, mivel szerintük „akut pszichotikus megbetegedésre” utaló jelek állnak fenn. A férfi a letartóztatása után állítólag összefüggéstelenül beszélt, ami a hatóságok olvasatában kizárja a politikai vagy vallási motivációt.
A nyomozók házkutatást tartottak a férfi lakásán, adathordozókat és mobiltelefonokat foglaltak le, de a hivatalos álláspont szerint eddig „nincs bizonyíték” iszlamista vagy terrorista háttérre. Így a közvélemény ismét azzal a magyarázattal marad, hogy egy „zavart elméjű magányos elkövető” tette volt a gázolás, nem pedig a társadalmi integráció kudarcának újabb véres fejezete. Az áldozatok és Giessen polgárai számára azonban mindegy, hogy milyen címkét ragasztanak az elkövetőre a politikusok: a veszély valós, és a város utcáin immár a karácsonyi készülődés helyett a félelem az úr.