Így avatkozik be a baloldali kormány a választásokba

A brit Munkáspárt kormánya a demokrácia sajátos értelmezését mutatta be a napokban: egyszerűen elhalasztották a választásokat azokban a körzetekben, ahol a felmérések szerint súlyos vereséget szenvedtek volna – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap. Bár Keir Starmer kabinetje technikai okokra és közigazgatási átszervezésekre hivatkozik, a számok makacs dolgok. A Nigel Farage vezette jobboldali, szuverenista Reform UK mind a négy érintett régióban győzelemre állt, míg a kormányzó baloldal népszerűsége a mélybe zuhant.
Zia Yusuf, a Reform UK szakpolitikai vezetője szerint ez nem más, mint nyílt kísérlet a politikai riválisok megállítására.
A brit belpolitika forrong, miután a londoni munkáspárti kormányzat úgy döntött, hogy két évvel elhalasztja a polgármester-választásokat négy kulcsfontosságú régióban. A döntés időzítése és földrajzi elhelyezkedése aligha tekinthető véletlennek, hiszen pontosan azokat a területeket érinti, ahol a kormányzó Munkáspárt támogatottsága összeomlott, miközben a bevándorlásellenes, szuverenista alternatívát kínáló Reform UK soha nem látott népszerűségnek örvend. A hivatalos indoklás szerint a halasztás csupán technikai jellegű, ám a kritikusok szerint Starmer és csapata adminisztratív eszközökkel próbálja megőrizni hatalmi pozícióit, elkerülve egy megalázó választási vereséget.
Zia Yusuf, a Reform UK korábbi elnöke és jelenlegi szakpolitikai vezetője kemény szavakkal illette a kormány lépését. Véleménye szerint a Munkáspárt „nyílt kísérletet tesz arra, hogy megakadályozza a jobboldali párt nagyarányú győzelmeit” azzal, hogy blokkolja négy új polgármester megválasztását. Yusuf állításait a független közvélemény-kutatások adatai is alátámasztják: ha most tartanák a voksolást, a Reform UK mind a négy érintett körzetben diadalmaskodna.
Az adatok beszédesek. A legfrissebb felmérések szerint az érintett területeken – Essexben, Hampshire és Solent térségében, Sussexben és Brightonban, valamint Norfolk és Suffolk megyékben – a Reform UK jelöltjei mindenhol az élen végeznének. Ezzel szemben a Munkáspárt ezekben a régiókban gyakorlatilag labdába sem rúg. Országos szinten is drámai a helyzet a kormányzópárt számára: a The Telegraph összesített közvélemény-kutatása szerint a Reform UK 29,6 százalékon áll, míg a Munkáspárt mindössze 18,7 százalékra esett vissza, éppen csak megelőzve a történelmi mélyponton lévő Konzervatívokat.
Dél-Angliában (London kivételével) Starmer pártjának helyzete még ennél is siralmasabb: a támogatottságuk az ötödik helyre süllyedt, még a Zöld Párt is megelőzi őket. A YouGov szeptemberi, választókerületi szintű modellje szerint az újonnan létrehozandó „Nagy-Essex” polgármesteri körzetben a Reform a szavazatok 34 százalékát szerezné meg, több mint tíz százalékponttal verve a második helyezett konzervatívokat. Norfolk és Suffolk esetében – ahol eredetileg 2026 májusában tartottak volna választást – Farage pártja szintén 34 százalékon állt. Hampshire és Solent térségében 27 százalékot mértek nekik, míg Sussex és Brighton esetében, bár szorosabb a verseny a Liberális Demokratákkal, 25 százalékkal szintén a Reform végezne az élen.
A kormány a halasztást a „decentralizációs törekvésekkel” és az önkormányzati összevonások szükségességével magyarázza.
A folyamatot Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes indította el, aki kilenc helyi választást törölt el, köztük Norfolkban, Essexben és Wight szigetén, arra hivatkozva, hogy időre van szükség az új, összevont hatóságok és a polgármesteri hivatalok felállításához, amelyek később nagyobb jogköröket és forrásokat kapnának. A reform keretében a járási tanácsokat megszüntetnék, és új, egységes tanácsokat (unitary councils) hoznának létre, amelyek minden helyi szolgáltatásért felelősek lennének.
Azonban nehéz nem észrevenni a lépés mögött meghúzódó politikai opportunizmust. A Reform UK ugyanis már a tavaly májusi önkormányzati választásokon is bizonyította erejét: több mint 600 képviselői helyet szereztek és tíz önkormányzatban, többek között Kentben és Lincolnshire-ben is átvették az irányítást.
A legfájóbb pofon a Munkáspárt számára talán a Runcorn és Helsby körzetben tartott időközi parlamenti választás volt, ahol Sarah Pochin, a Reform jelöltje egy korábbi 14 ezres munkáspárti többséget fordított meg és aratott győzelmet, miután a korábbi képviselő, Mike Amesbury testi sértés miatt lemondásra kényszerült.
A Munkáspárt stratégiája világosnak tűnik: időhúzásra játszanak. Mivel a Reform UK támogatottsága az elmúlt hónapokban a közvélemény-kutatások szerint stagnálást mutat, és a Konzervatívok is kezdenek ébredezni, Starmerék abban bíznak, hogy a két év halasztás alatt kifullad legfőbb riválisuk lendülete.