Így avatkozik be a baloldali kormány a választásokba

A brit Munkáspárt kormánya a demokrácia sajátos értelmezését mutatta be a napokban: egyszerűen elhalasztották a választásokat azokban a körzetekben, ahol a felmérések szerint súlyos vereséget szenvedtek volna – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap. Bár Keir Starmer kabinetje technikai okokra és közigazgatási átszervezésekre hivatkozik, a számok makacs dolgok. A Nigel Farage vezette jobboldali, szuverenista Reform UK mind a négy érintett régióban győzelemre állt, míg a kormányzó baloldal népszerűsége a mélybe zuhant.

A baloldali brit kormány nem válogat az eszközökben, hogy távol tartsa a Reform UK pártot a hatalomtól (Fotó: Anadolu via AFP)

Zia Yusuf, a Reform UK szakpolitikai vezetője szerint ez nem más, mint nyílt kísérlet a politikai riválisok megállítására.

A brit belpolitika forrong, miután a londoni munkáspárti kormányzat úgy döntött, hogy két évvel elhalasztja a polgármester-választásokat négy kulcsfontosságú régióban. A döntés időzítése és földrajzi elhelyezkedése aligha tekinthető véletlennek, hiszen pontosan azokat a területeket érinti, ahol a kormányzó Munkáspárt támogatottsága összeomlott, miközben a bevándorlásellenes, szuverenista alternatívát kínáló Reform UK soha nem látott népszerűségnek örvend. A hivatalos indoklás szerint a halasztás csupán technikai jellegű, ám a kritikusok szerint Starmer és csapata adminisztratív eszközökkel próbálja megőrizni hatalmi pozícióit, elkerülve egy megalázó választási vereséget.

Zia Yusuf, a Reform UK korábbi elnöke és jelenlegi szakpolitikai vezetője kemény szavakkal illette a kormány lépését. Véleménye szerint a Munkáspárt „nyílt kísérletet tesz arra, hogy megakadályozza a jobboldali párt nagyarányú győzelmeit” azzal, hogy blokkolja négy új polgármester megválasztását. Yusuf állításait a független közvélemény-kutatások adatai is alátámasztják: ha most tartanák a voksolást, a Reform UK mind a négy érintett körzetben diadalmaskodna.

Az adatok beszédesek. A legfrissebb felmérések szerint az érintett területeken – Essexben, Hampshire és Solent térségében, Sussexben és Brightonban, valamint Norfolk és Suffolk megyékben – a Reform UK jelöltjei mindenhol az élen végeznének. Ezzel szemben a Munkáspárt ezekben a régiókban gyakorlatilag labdába sem rúg. Országos szinten is drámai a helyzet a kormányzópárt számára: a The Telegraph összesített közvélemény-kutatása szerint a Reform UK 29,6 százalékon áll, míg a Munkáspárt mindössze 18,7 százalékra esett vissza, éppen csak megelőzve a történelmi mélyponton lévő Konzervatívokat.