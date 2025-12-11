India engedményeket akar, de Trumpnak valami nem tetszik

India és az Egyesült Államok újabb tárgyalási fordulót indított Újdelhiben, hogy lezárják a hónapok óta húzódó kereskedelmi vitát, és előmozdítsák a két ország közötti megállapodást. India abban reménykedik, hogy Washington enyhít a magas vámokon, amely jelentős terhet ró az indiai exportra, miközben az Egyesült Államok továbbra is kritikusan szemléli Újdelhi kereskedelmi gyakorlatát – írja a Bloomberg.

Vikram Misri, indiai külügyi államtitkár

Fotó: ARUN SANKAR / AFP

A két napos tárgyalássorozat szerdán kezdődött, amikor Rick Switzer amerikai helyettes kereskedelmi képviselő találkozott Vikram Misri indiai külügyi államtitkárral és Rajesh Agrawal kereskedelmi államtitkárral. Az indiai külügyminisztérium szóvivője, Randhir Jaiswal közlése szerint

a felek az erős gazdasági és technológiai partnerségről, és az ellátási láncok megerősítéséről is egyeztetnek.

A tárgyalások középpontjában az 50 százalékos amerikai vámtarifa áll, amelyet India orosz olajvásárlásai miatt vetett ki az Egyesült Államok. A két ország március óta próbálja tető alá hozni a megállapodást, amely azonban többször is elakadt. A felek eredetileg őszre tervezték a tárgyalássorozat első szakaszának lezárását, ám ez a határidő nem teljesült. India az utóbbi hetekben ismét jelezte: bízik benne, hogy az év végéig megszülethet az egyezség. A mostani forduló ennek megfelelően a vámtételek rendezése mellett a gazdasági kapcsolatok szélesebb körű áttekintésére is kiterjed.

Időközben Donald Trump is visszafogottabban fogalmazott, amikor novemberben arról beszélt, hogy a tarifákat „valamikor” csökkenteni fogja. Ugyanakkor továbbra is erős kritikával illeti India kereskedelmi gyakorlatát, és hétfőn arra utalt, hogy lépéseket fontolgat az olcsón érkező indiai rizs miatt is.

A mostani tárgyalások tétje jelentős, hiszen a két ország kapcsolata régóta stratégiai jelentőségű – a megállapodás pedig mindkét fél számára gazdasági előnyöket hozhat, ha sikerül áthidalni a kölcsönös bizalmatlanságot.