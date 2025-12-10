Hírlevél
kultúrharc

Internetes káosz: rasszista szimbólumnak nevezték az év krémfehér árnyalatát

Nem mindennapi, már-már Monty Pythonba illő kultúrharc bontakozott ki az év színe körül. A Pantone festékgyár idén is kiválasztotta az év színét, azonban úgy tűnik már a fehér színnel is csak a baj van.
Meglepő, paródiába átcsapó kultúrharc bontakozott ki az interneten az év színe körül. A Pantone festékgyár hagyományaihoz híven idén is kiválasztotta az év színét, azonban úgy fest már a fehér színnel is csak a baj van – írja az Exxpress.

A fehér szín politikai üzenetet hordoz a woke kommandó szerint
Fotó: MAISANT LUDOVIC / HEMIS.FR / hemis.fr

A „Felhőtáncos” színnel a Pantone egy nyugodt, visszafogott tónust akart teremteni. A krémfehér árnyalat a kikapcsolódást volt hivatott jelképezni egy frenetikus, folyamatosan mozgó világban. Feltehetőleg a marketingesek azóta már háromszor a kardjukba dőltek, miután a kampány éppen a nyugalom ellentét, a tömeghisztériát hozta el. 

A digitális szabadságjogi harcosok megérkeztek, és rögtön „politikai vaksággal” vádolták meg a céget. 

A woke-kommandó több tagja is arról osztott meg videót, hogy a Pantone lényegében politikai állásfoglalást tett közzé az év színével, amely véleményük szerint rasszista és a fehér felsőbbrendűség fegyverként való használata. Többen egészen odáig mentek, hogy a kampány mögött a világban megbújó fehérítési kultúrát vélték felfedezni. 

Gyorsan nevetségessé vált a fehér szín elleni tiltakozás

Nem kellett azonban sokáig várni arra, hogy megérkezzen a cáfolat. A baloldali liberális bejegyzések ugyanis rengeteg embernél kiverték a biztosítékot, akik igazságtalannak érezték, hogy már egy szín sem lehet politika mentes. 

„A Pantone valószínűleg nem engedhet meg magának egy színt sem idén – és senki más sem” – írta egy felhasználó a hisztéria kapcsán. 

Az emberek jelentős része szerint jogvédői szempontok alapján is nevetséges a hisztéria, hiszen ezzel a valódi problémáról vonják el a figyelmet a túlérzékeny internetezők. Maga a Pantone nem zavartatta magát. Bejegyzésükben hangsúlyozták, hogy továbbra is az eddigi gyakorlat alapján járnak el. 

A cég kiemelte, hogy 1999 óta minden évben olyan színeket keres, amelyek megragadják a kor szellemét. A döntő tényező egy szín érzelmi hatása, nem pedig annak politikai értelmezése. A „Felhőtáncos”, amelyet most ideológiaként értelmeznek, egyértelműen a jelenünk része. 

 

