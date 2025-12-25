Újévi támadásokat terveztek Törökországban, 115 ISIS-gyanús személyt tartóztattak le

A város főügyésze közölte, hogy tömeges razziákat tartottak Isztambulban 124 címen, amelyek során lőfegyvereket, lőszert és „szervezeti dokumentumokat” foglaltak le. A tisztviselők szerint az ISIS támogatói ezen a héten aktívan terveztek támadásokat Törökország-szerte, különösen nem muszlimok ellen. A rendőrség 115 gyanúsítottat vett őrizetbe, de további 22 felkutatására törekszik – áll a hivatalos közleményben, amiről a BBC számolt be.

Az ügyészség közölte, hogy a gyanúsítottak Törökországon kívül is kapcsolatban álltak az ISIS ügynökeivel. A bejelentés két nappal azután érkezett, hogy török ​​hírszerző ügynökök rajtaütést hajtottak végre a csoport ellen az afganisztáni-pakisztáni határon.

Egy török ​​állampolgárt, akit állítólag magas beosztású tisztségviselőnek tartottak az ISIS régióban működő szárnyánál, őrizetbe vettek, és azzal vádolták meg, hogy civilek elleni támadásokat tervezett. A török ​​biztonsági szolgálatok rendszeresen célba vesznek olyan embereket, akikről gyaníthatóan kapcsolatban állnak az ISIS-szel – írja a portál.

Nemrég két amerikai katona és egy civil tolmács halt meg Szíriában egy Iszlám Államhoz (ISIS) köthető fegyveres támadásban – közölte az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága (Centcom). A támadás során további három amerikai katona megsebesült, állapotuk stabil – számolt be róla a BBC.

Nimrúd súlyos károkat szenvedett el a Daesh (ISIS) terrorszervezet moszuli megszállása idején Fotó: Anadolu / Anadolu

A Centcom tájékoztatása szerint a rajtaütést egy magányos ISIS-fegyveres hajtotta végre, aki a támadás közben meghalt. A szíriai állami hírügynökség arról is beszámolt, hogy az összecsapásban két szíriai katona is megsérült. A halálos áldozatok nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a családtagokat nem értesítik.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán „ISIS-támadásnak” nevezte az esetet, és hangsúlyozta: „nagyon komoly megtorlás” várható. A Fehér Ház szerint az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül, ha amerikai állampolgárokat ér támadás külföldön.