Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

ISIS

Az ISIS újra lecsapott: három amerikai halott, Trump kemény megtorlást ígért

Az amerikai hadsereg szerint egy Iszlám Államhoz köthető fegyveres rajtaütésben két amerikai katona és egy civil tolmács vesztette életét Szíriában, több sérült is van.
ISIStámadásTrump

Két amerikai katona és egy civil tolmács halt meg Szíriában egy Iszlám Államhoz (ISIS) köthető fegyveres támadásban – közölte az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága (Centcom). A támadás során további három amerikai katona megsebesült, állapotuk stabil – számolt be róla a BBC.

Nimrúd súlyos károkat szenvedett el a Daesh (ISIS) terrorszervezet moszuli megszállása idején
Nimrúd súlyos károkat szenvedett el a Daesh (ISIS) terrorszervezet moszuli megszállása idején Fotó: Anadolu / Anadolu

A Centcom tájékoztatása szerint a rajtaütést egy magányos ISIS-fegyveres hajtotta végre, aki a támadás közben meghalt. A szíriai állami hírügynökség arról is beszámolt, hogy az összecsapásban két szíriai katona is megsérült. A halálos áldozatok nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a családtagokat nem értesítik.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán „ISIS-támadásnak” nevezte az esetet, és hangsúlyozta: „nagyon komoly megtorlás” várható. A Fehér Ház szerint az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül, ha amerikai állampolgárokat ér támadás külföldön.

A BBC felidézi: a támadás Szíria középső részén, Palmüra térségében történt, amikor amerikai és szíriai erők közös járőrözést végeztek. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője közölte, hogy az ügy kivizsgálása folyamatban van. Egy Pentagon-tisztviselő szerint az incidens olyan területen történt, amely nincs teljes mértékben a szíriai kormány ellenőrzése alatt.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter élesen reagált az eseményekre, kijelentve: aki amerikaiakat vesz célba, annak számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Államok „megtalálja és könyörtelenül megöli”.

A támadást a szíriai kormány is elítélte, részvétét fejezve ki az áldozatok hozzátartozóinak. Szíria nemrég csatlakozott az ISIS elleni nemzetközi koalícióhoz, és együttműködést ígért Washingtonnal a terrorszervezet maradék erőinek felszámolásában.

Bár az Iszlám Állam 2019-ben elvesztette az utolsó általa ellenőrzött területeket Szíriában, az ENSZ becslése szerint a dzsihadista szervezetnek továbbra is több ezer harcosa lehet Szíriában és Irakban. Az amerikai csapatok 2015 óta vannak jelen az országban az ISIS elleni műveletek támogatása érdekében – emlékeztet a BBC.

