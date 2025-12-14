Az ISIS újra lecsapott: három amerikai halott, Trump kemény megtorlást ígért

Két amerikai katona és egy civil tolmács halt meg Szíriában egy Iszlám Államhoz (ISIS) köthető fegyveres támadásban – közölte az amerikai fegyveres erők központi parancsnoksága (Centcom). A támadás során további három amerikai katona megsebesült, állapotuk stabil – számolt be róla a BBC.

Nimrúd súlyos károkat szenvedett el a Daesh (ISIS) terrorszervezet moszuli megszállása idején Fotó: Anadolu / Anadolu

A Centcom tájékoztatása szerint a rajtaütést egy magányos ISIS-fegyveres hajtotta végre, aki a támadás közben meghalt. A szíriai állami hírügynökség arról is beszámolt, hogy az összecsapásban két szíriai katona is megsérült. A halálos áldozatok nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, amíg a családtagokat nem értesítik.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán „ISIS-támadásnak” nevezte az esetet, és hangsúlyozta: „nagyon komoly megtorlás” várható. A Fehér Ház szerint az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül, ha amerikai állampolgárokat ér támadás külföldön.

A BBC felidézi: a támadás Szíria középső részén, Palmüra térségében történt, amikor amerikai és szíriai erők közös járőrözést végeztek. Sean Parnell, a Pentagon szóvivője közölte, hogy az ügy kivizsgálása folyamatban van. Egy Pentagon-tisztviselő szerint az incidens olyan területen történt, amely nincs teljes mértékben a szíriai kormány ellenőrzése alatt.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter élesen reagált az eseményekre, kijelentve: aki amerikaiakat vesz célba, annak számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Államok „megtalálja és könyörtelenül megöli”.

A támadást a szíriai kormány is elítélte, részvétét fejezve ki az áldozatok hozzátartozóinak. Szíria nemrég csatlakozott az ISIS elleni nemzetközi koalícióhoz, és együttműködést ígért Washingtonnal a terrorszervezet maradék erőinek felszámolásában.

Bár az Iszlám Állam 2019-ben elvesztette az utolsó általa ellenőrzött területeket Szíriában, az ENSZ becslése szerint a dzsihadista szervezetnek továbbra is több ezer harcosa lehet Szíriában és Irakban. Az amerikai csapatok 2015 óta vannak jelen az országban az ISIS elleni műveletek támogatása érdekében – emlékeztet a BBC.