Ismét akcióban az emberrablók – videó

2025. december 04. 13:47
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. Az emberrablók ezúttal a fővárosban csaptak le, amit valaki meg is örökített egy ablakból.
UkrajnaKijevemberrablás

Az ukrán sorozások tovább folytatódnak, ezúttal Kijevben csaptak le az egyenruhások. Az emberrablók akcióját az egyik lakó az ablakból le is videózta

Az emberrablók továbbra is folyamatosan dolgoznak
Az emberrablók továbbra is folyamatosan dolgoznak 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A felvételek már ismerősek lehetnek, hiszen Ukrajnában szinte mindennaposak a hasonló esetek. Az egyenruhások ezúttal is a hárman egy ellen felállást választották.

A videón jól látható, amint az emberrablók szinte kitörik a férfi kezét, miközben vonszolják a már jól ismert kisbusz irányába. A lakók eközben diszkréten videózták a jelentet egy ablakból. 

Az interneten az elmúlt időszakban rengeteg hasonló videó kering, habár maguk a toborzók nem szeretik a kamerákat. Több olyan eset is előfordult, amikor az egyenruhások civilekre támadtak, miután realizálták, hogy erőszakos cselekményeiket rögzítik. Ez már csak azért is problémás, mert az ukrán vezetés hozott egy törvényt, amely értelmében kötelező lenne a toborzóknak a testkamera viselése, azonban ennek nyomát sem látni. 

A mozgósítások kapcsán egyébként több jogvédő szervezet is kiemelte, hogy azok nem történhetnek erőszakos módon, azonban úgy fest, a harctéri emberhiány realitása felülírja a törvényeket Ukrajnában. 

 

 

