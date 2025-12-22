Miközben az Európai Unió vezetői lépten-nyomon azt hangoztatják, hogy nem támogatnak szélsőségeseket, a valóság ennél sokkal sötétebb képet mutat. Egy új, átfogó jelentés bizonyítja: évek óta áramlanak az uniós források, és ami talán még veszélyesebb, a politikai legitimáció olyan szervezetek felé, amelyek a Muszlim Testvériség ideológiai holdudvarába tartoznak – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál. Teszik mindezt a toleranciára hivatkozva, a rasszizmus és az iszlamofóbia elleni küzdelemnek álcázva.

A tanulmány szerzői szerint az EU nem az iszlamofóbia elleni harcot, hanem a saját ellenségeit támogatja (Fotó: NurPhoto via AFP)

A megdöbbentő tanulmányt Florence Bergeaud-Blackler, a párizsi Nemzeti Tudományos Kutatóközpont (CNRS) neves antropológusa, valamint Tommaso Virgili politológus állította össze az Európai Parlament Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójának felkérésére.

A jelentés középpontjában a „frérizmus” (a kifejezés a francia frère, azaz testvér szóból ered) áll, amely a Muszlim Testvériség stratégiai ideológiája. Ez a módszer alapjaiban különbözik a nyílt erőszakot hirdető dzsihadizmustól. A frérizmus nem a gyors, fegyveres hatalomátvételt célozza, hanem a hosszú távú, csendes térnyerést: civil szervezeteken (NGO-k), oktatási programokon és intézményeken keresztül épül be a nyugati társadalmakba.

A türelem, a simulékonyság és a morális felsőbbrendűség álcája mögött azonban ugyanazok a radikális célok húzódnak meg.

A szerzők rámutatnak: az ideológia nem új, csupán a csomagolása változott. A frérizmus képviselői a párbeszéd híveinek, befogadónak és mérsékeltnek mutatják magukat, hogy elnyerjék a brüsszeli elit bizalmát – és persze pénzét.

A tanulmány éles kritikával illeti az iszlamofóbia fogalmának túlzó használatát. Ez a kifejezés tudományosan megfoghatatlan, politikailag viszont rendkívül hatékony bunkósbot. Segítségével minden, az iszlamista ideológiát, a vallási különjogokat vagy politikai célokat érintő kritikát azonnal rasszizmusnak bélyegeznek, és ezzel morálisan megsemmisítik a kritikust.

Semmi sem leplezi le jobban a frérizmust, mint az „iszlamofóbia elleni harc”

– fogalmaznak a jelentés szerzői.