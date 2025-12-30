Milliárdos üzlet: Amerika felfegyverzi Izraelt

A Pentagon hétfőn közölte, hogy a Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15 Izrael Program keretében, miután Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel.
„A szerződés az Izraeli Légierő számára 25 új F–15IA repülőgép tervezésére, integrálására, műszerezésére, tesztelésére, gyártására és leszállítására szól, további 25 gép megvásárlásának lehetőségével” – közölte a Pentagon.
Az F–15IA az F–15EX korszerű vadászgép izraeli változata, amely a több évtizede szolgálatban lévő F–15 legfrissebb fejlesztése. Az F–15 Izrael legfontosabb vadászgépe, és az elmúlt két évben intenzíven vetették be az Irán, a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah elleni hadműveletekben.
Izrael tavaly novemberben egy 5,2 milliárd dolláros megállapodást írt alá 25 F–15IA megvásárlásáról. Ezeket évente négy–hatdarabos ütemben szállították volna, 2031-től kezdődően – írja a The Times of Israel.
A hétfőn bejelentett új szerződéssel további 25 repülőgép készül Izraelnek, így az F–15IA-k teljes száma 50 lesz, kiegészítve a már meglévő 66 darab más típusú F–15-össel, amelyek jelenleg is az Izraeli Légierő állományában szolgálnak.
Trump: Komolyan mérlegelik az F–35 eladását Törökországnak
Eközben Trump hétfőn azt mondta, hogy kormánya erősen hajlik arra, hogy csúcskategóriás F–35 vadászgépeket adjon el Törökországnak — ezt Netanjahuval tartott sajtótájékoztatóján jelentette be.
Az Egyesült Államok 2019-ben kizárta Törökországot az F–35 programból, miután Ankara orosz rakétavédelmi rendszereket vásárolt.
Trump ugyanakkor jó kapcsolatot ápol Recep Tayyip Erdogannal, noha a török elnök rendszeresen élesen bírálja Izraelt a gázai hadműveletek miatt.
Izrael korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy fejlett F–35 gépek kerülhetnek Törökországhoz vagy más közel-keleti országokhoz, mivel szeretné megőrizni katonai-technológiai fölényét a térségben.
Arra a kérdésre, hogy van-e esély konfliktusra Izrael és Törökország között, Trump úgy válaszolt: Erdogan „nagyon jó barát”.
Megígérem, soha nem fogják (Izrael ellen) használni
– mondta Trump.
Nem lesz ebből problémánk.
Jelenleg Izrael az egyetlen közel-keleti ország, amely F–35-ösöket üzemeltet: 45 gép van rendszerben, és további 30 megrendelés alatt áll.
Trump azonban nemrég bejelentette az F–35-ösök eladását Szaúd-Arábiának is, ami aggodalmat váltott ki Izraelben. Amerikai tisztviselők és védelmi szakértők a Reutersnek azt mondták, hogy a szaúdiaknak szánt gépek kevésbé fejlettek lesznek, mint az Izraeli Légierő által használt változatok.