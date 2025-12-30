Milliárdos üzlet: Amerika felfegyverzi Izraelt

A Pentagon hétfőn közölte, hogy a Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15 Izrael Program keretében, miután Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel.

Izrael F–15IA-flottát kap (Fotó: MASAKI AKIZUKI / Yomiuri)

„A szerződés az Izraeli Légierő számára 25 új F–15IA repülőgép tervezésére, integrálására, műszerezésére, tesztelésére, gyártására és leszállítására szól, további 25 gép megvásárlásának lehetőségével” – közölte a Pentagon.

Az F–15IA az F–15EX korszerű vadászgép izraeli változata, amely a több évtizede szolgálatban lévő F–15 legfrissebb fejlesztése. Az F–15 Izrael legfontosabb vadászgépe, és az elmúlt két évben intenzíven vetették be az Irán, a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah elleni hadműveletekben.

Izrael tavaly novemberben egy 5,2 milliárd dolláros megállapodást írt alá 25 F–15IA megvásárlásáról. Ezeket évente négy–hatdarabos ütemben szállították volna, 2031-től kezdődően – írja a The Times of Israel.

A hétfőn bejelentett új szerződéssel további 25 repülőgép készül Izraelnek, így az F–15IA-k teljes száma 50 lesz, kiegészítve a már meglévő 66 darab más típusú F–15-össel, amelyek jelenleg is az Izraeli Légierő állományában szolgálnak.

JUST IN - Boeing awarded $8.6 billion contract by Pentagon for 25 F-15 jets for Israel — Reuters pic.twitter.com/rwJDcRrrP7 — Disclose.tv (@disclosetv) December 30, 2025

Trump: Komolyan mérlegelik az F–35 eladását Törökországnak

Eközben Trump hétfőn azt mondta, hogy kormánya erősen hajlik arra, hogy csúcskategóriás F–35 vadászgépeket adjon el Törökországnak — ezt Netanjahuval tartott sajtótájékoztatóján jelentette be.

Az Egyesült Államok 2019-ben kizárta Törökországot az F–35 programból, miután Ankara orosz rakétavédelmi rendszereket vásárolt.

Trump ugyanakkor jó kapcsolatot ápol Recep Tayyip Erdogannal, noha a török elnök rendszeresen élesen bírálja Izraelt a gázai hadműveletek miatt.

Izrael korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy fejlett F–35 gépek kerülhetnek Törökországhoz vagy más közel-keleti országokhoz, mivel szeretné megőrizni katonai-technológiai fölényét a térségben.

Arra a kérdésre, hogy van-e esély konfliktusra Izrael és Törökország között, Trump úgy válaszolt: Erdogan „nagyon jó barát”.

Megígérem, soha nem fogják (Izrael ellen) használni

– mondta Trump.

Nem lesz ebből problémánk.

Jelenleg Izrael az egyetlen közel-keleti ország, amely F–35-ösöket üzemeltet: 45 gép van rendszerben, és további 30 megrendelés alatt áll.