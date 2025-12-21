Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Ezt látnia kell!

Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

Andrij Jermak

Csúnyán lebukott Zelenszkij – ebből hogy fogja kimagyarázni magát?

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán elnök hivatalának korábbi vezetője, aki a korrupciós botrány miatt mondott le, úgy fest, továbbra is megőrizte befolyását. Andrij Jermak, akit a Mindics-ügyben csak Ali babaként ismernek, információk szerint napi kapcsolatban áll Volodimir Zelenszkij elnökkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrij JermakZelenszkijUkrajna

Habár a korrupciós botrány kapcsán sokan arról beszéltek, hogy Volodimir Zelenszkij elnök bizalmasának, Andrij Jermaknak a hatalma véget ért, a friss hírek ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A beszámolók szerint Jermak továbbra is napi kapcsolatban áll az ukrán elnökkel és a háttérből irányít, Zelenszkij pedig nem akar ezen változtatni – írja a ZN

Jermak a hírek szerint továbbra is naponta beszél az ukrán elnökkel
Jermak a hírek szerint továbbra is naponta beszél az ukrán elnökkel 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A portál szerkesztője, Inna Vedernyikova szerint Zelenszkij megragadta a lehetőséget, hogy politikai színjátékot csináljon a Timur Mindics üzletembertől indult korrupciós botrányból, hiszen a felszínen látszólag nyugodtan közölte, hogy az ügyben érintett, addig a pontig megkérdőjelezhetetlen bizalmasa és hivatalának vezetője, Andrij Jermak távozik tisztségéből.

Jermak azután mondott le, hogy a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála, miután a bizonyítékok alapján csak Ali Baba néven emlegetett Jermak lehetett a korrupciós botrány egyik legnagyobb kedvezményezettje. 

A hír hallatán rengetegen megkönnyebbültek, miután az elnöki hivatal vezetőjének terebélyesedő hatalma már sokak szemét szúrta. 

Mára már nyilvánvalóváv ált, hogy ez csak színjáték volt, a ZN szerint ugyanis Zelenszkij feltett célja a hivatalát vezető iroda hatalmi értelemben való kiüresítése. A beszámolók szerint az elnök nem sieti el Jermak utódjának a kiválasztását, a két leginkább esélyes jelöltet, Denisz Smihal védelmi minisztert és Pavlo Palisát, az elnöki hivatal helyettes vezetőjét pedig le is söpörte az asztalról. 

Emellett a lap forrásai szerint Zelenszkij továbbra is naponta egyeztet Jermakkal. 

Az elnök Jermak hivatalának korábbi feladatait szétosztaná, ezzel lényegében beszántva azt. A teendők egy részét a tervek szerint a védelmi tanács venné át, így a következő vezetője az elnöki hivatalnak csupán bürokratikus szerepet töltene be. Az ukrán sajtó szerint erre enged következtetni az is, hogy az elnök nem siet Jermak embereinek a leváltásával sem. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!