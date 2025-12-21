Csúnyán lebukott Zelenszkij – ebből hogy fogja kimagyarázni magát?

Habár a korrupciós botrány kapcsán sokan arról beszéltek, hogy Volodimir Zelenszkij elnök bizalmasának, Andrij Jermaknak a hatalma véget ért, a friss hírek ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A beszámolók szerint Jermak továbbra is napi kapcsolatban áll az ukrán elnökkel és a háttérből irányít, Zelenszkij pedig nem akar ezen változtatni – írja a ZN.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A portál szerkesztője, Inna Vedernyikova szerint Zelenszkij megragadta a lehetőséget, hogy politikai színjátékot csináljon a Timur Mindics üzletembertől indult korrupciós botrányból, hiszen a felszínen látszólag nyugodtan közölte, hogy az ügyben érintett, addig a pontig megkérdőjelezhetetlen bizalmasa és hivatalának vezetője, Andrij Jermak távozik tisztségéből.

Jermak azután mondott le, hogy a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála, miután a bizonyítékok alapján csak Ali Baba néven emlegetett Jermak lehetett a korrupciós botrány egyik legnagyobb kedvezményezettje.

A hír hallatán rengetegen megkönnyebbültek, miután az elnöki hivatal vezetőjének terebélyesedő hatalma már sokak szemét szúrta.

Mára már nyilvánvalóváv ált, hogy ez csak színjáték volt, a ZN szerint ugyanis Zelenszkij feltett célja a hivatalát vezető iroda hatalmi értelemben való kiüresítése. A beszámolók szerint az elnök nem sieti el Jermak utódjának a kiválasztását, a két leginkább esélyes jelöltet, Denisz Smihal védelmi minisztert és Pavlo Palisát, az elnöki hivatal helyettes vezetőjét pedig le is söpörte az asztalról.

Emellett a lap forrásai szerint Zelenszkij továbbra is naponta egyeztet Jermakkal.

Az elnök Jermak hivatalának korábbi feladatait szétosztaná, ezzel lényegében beszántva azt. A teendők egy részét a tervek szerint a védelmi tanács venné át, így a következő vezetője az elnöki hivatalnak csupán bürokratikus szerepet töltene be. Az ukrán sajtó szerint erre enged következtetni az is, hogy az elnök nem siet Jermak embereinek a leváltásával sem.