Jermakot kirúgták, mégis mindenhol ott van

Andrij Jermak neve továbbra is szerepel az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) hivatalos oldalán – ezt Ruszlan Stefancsuk, a Rada elnöke is megerősítette. A parlament szerdai kezdeményezése – amely Jermak hivatalos visszahívását célozta, sikertelen volt – mivel csupán 74 képviselő támogatta. Emellett változatlanul tagja a legfőbb főparancsnoki törzsnek, amelyet Zelenszkij még a háború első napján, 2022. február 24-én állított fel. Azóta az elnök nem módosította a testület összetételét, így Jermak tisztsége hivatalosan érvényben maradt.

Andrij Jermak (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A volt hivatalvezető több tanácsadó és konzultatív szervben is tovább dolgozik. Ide tartozik:

a Nemzeti Befektetési Tanács (tag),

a Vállalkozástámogatási Tanács (elnök),

a Nemzeti Korrupcióellenes Politikai Tanács (elnökhelyettes).

Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ https://t.co/wU6mViB0sG pic.twitter.com/DtHCnnveff — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 4, 2025

Jermak továbbá vezető vagy társelnök olyan nemzetközi munkacsoportokban, amelyek kulcsszerepet játszanak Ukrajna külpolitikai stratégiájában:

a Humanitárius és Szociális Ügyek Koordinációs Központjának vezetője,

a Jermak–McFaul szakértői csoport társelnöke, amely az Oroszország elleni szankciós javaslatok kidolgozásáért felel,

a Jermak–Rasmussen tanácsadó csoport társelnöke, amely Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit készíti elő.

Emellett ő vezeti az Állami Díjak és Heraldika Bizottságát, valamint tagja a helyi és regionális önkormányzatokat tömörítő elnöki kongresszus elnökségének is.

Korábban Zelenszkij Jermakra bízta az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások vezetését.

A ZN.UA értesülései szerint mindez azt követően történt, hogy a korrupcióellenes hatóságok vezetői jelezték: előkészítés alatt állnak azok az iratok, amelyek alapján Jermak ellen vádemelés is történhet. Lemondása után a tárgyalócsoportot a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov vette át, akit állítólag szintén figyelmeztettek egy Zelenszkijt érintő lehetséges eljárásról.

Az Elnöki Hivatal új vezetőjéről még nincs döntés. A lehetséges jelöltek között szerepel Mihajlo Fjodorov, Julija Szviridenko, Kirilo Budanov, Pavlo Palisa és Gyenyisz Smihal. Zelenszkij úgy nyilatkozott: az utódlás kérdése továbbra is nyitott.