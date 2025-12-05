Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Andrij Jermak

Jermakot kirúgták, mégis mindenhol ott van

23 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Annak ellenére, hogy Andrij Jermak már nem vezeti az Elnöki Hivatalt, továbbra is számos fontos tisztséget tölt be az ukrán államigazgatásban, többek között a nemzetbiztonsági struktúrákban. Az ukrán sajtó legalább tíz olyan pozíciót számolt össze, amelyet Jermak jelenleg is ellát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Andrij JermakpozíciótisztségUkrajna

Andrij Jermak neve továbbra is szerepel az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) hivatalos oldalán – ezt Ruszlan Stefancsuk, a Rada elnöke is megerősítette. A parlament szerdai kezdeményezése – amely Jermak hivatalos visszahívását célozta, sikertelen volt – mivel csupán 74 képviselő támogatta. Emellett változatlanul tagja a legfőbb főparancsnoki törzsnek, amelyet Zelenszkij még a háború első napján, 2022. február 24-én állított fel. Azóta az elnök nem módosította a testület összetételét, így Jermak tisztsége hivatalosan érvényben maradt.

Andrij Jermak (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Andrij Jermak (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A volt hivatalvezető több tanácsadó és konzultatív szervben is tovább dolgozik. Ide tartozik:

  • a Nemzeti Befektetési Tanács (tag),
  • a Vállalkozástámogatási Tanács (elnök),
  • a Nemzeti Korrupcióellenes Politikai Tanács (elnökhelyettes).

Jermak továbbá vezető vagy társelnök olyan nemzetközi munkacsoportokban, amelyek kulcsszerepet játszanak Ukrajna külpolitikai stratégiájában:

  • a Humanitárius és Szociális Ügyek Koordinációs Központjának vezetője,
  • a Jermak–McFaul szakértői csoport társelnöke, amely az Oroszország elleni szankciós javaslatok kidolgozásáért felel,
  • a Jermak–Rasmussen tanácsadó csoport társelnöke, amely Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáit készíti elő.

Emellett ő vezeti az Állami Díjak és Heraldika Bizottságát, valamint tagja a helyi és regionális önkormányzatokat tömörítő elnöki kongresszus elnökségének is.

Korábban Zelenszkij Jermakra bízta az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások vezetését. 

A ZN.UA értesülései szerint mindez azt követően történt, hogy a korrupcióellenes hatóságok vezetői jelezték: előkészítés alatt állnak azok az iratok, amelyek alapján Jermak ellen vádemelés is történhet. Lemondása után a tárgyalócsoportot a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov vette át, akit állítólag szintén figyelmeztettek egy Zelenszkijt érintő lehetséges eljárásról.

Az Elnöki Hivatal új vezetőjéről még nincs döntés. A lehetséges jelöltek között szerepel Mihajlo Fjodorov, Julija Szviridenko, Kirilo Budanov, Pavlo Palisa és Gyenyisz Smihal. Zelenszkij úgy nyilatkozott: az utódlás kérdése továbbra is nyitott.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!