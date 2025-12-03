Egy mondat az uniós szerződésben, amely mindent felboríthat

Az Európai Bizottság még mindig arról próbálja meggyőzni Belgiumot, hogy támogassa a Brüsszelben befagyasztott, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz vagyon Ukrajnának történő átadását. Az EU még ebben a hónapban meg akar állapodni a pénzügyi konstrukcióról, a belga vezetés azonban attól tart: ha a későbbiekben vissza kellene adni az összeget Oroszországnak, akkor a teljes felelősség rájuk hárulna – írja a Politico.

Bart De Wever belga miniszterelnök aggályai miatt új jogi kiskaput keresnek

Fotó: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG

Korábban írtunk róla, hogy Kallas az EU tagállamait győzködi, hogy adják Ukrajnának Oroszország pénzét – eddig azonban nem járt sikerrel. Diplomáciai források szerint a Bizottság már dolgozik azon a jogi kiskapun, ami kizárná Belgium közvetlen felelősségét. A brüsszeli félelem nem alaptalan, mivel egyetlen tagállam megvétózhatná a Moszkva elleni szankciók megújítását, ami

Belgiumot a pénz azonnali visszafizetésre kényszeríthetné.

A Bizottság most olyan megoldást javasol, amely megfosztaná a tagállamokat a szankciók egyoldalú felülírásának lehetőségétől. A testület az uniós szerződés 122. cikkére hivatkozna, amely a tagállami szolidaritásra támaszkodva lehetővé tenné, hogy a szankciók meghosszabbításához ne legyen szükség teljes egyhangúságra.

A minősített többség bevezetése gyakorlatilag elvenné a vétójogot a magyar kormánytól.

Uniós jogászok szerint a 122. cikk rugalmas megfogalmazása elégséges alapot adhat az egyhangúsági szabály felülvizsgálatához. A brüsszeli tárgyalásokat ismerő diplomaták arról is beszélnek, hogy a jövőben a szankciók megújításának gyakoriságát csökkentenék:

félévenkénti felülvizsgálat helyett hároméves ciklus jöhet.

A döntés sürgető, mivel az Ukrajnának szánt keret tavaszra kimerülhet, és uniós források nélkül drámaian szűkülne az ország mozgástere az orosz erők elleni harcban. Ha a tagállamok nem jutnak dűlőre, az uniós adófizetők állhatják a háború teljes költségét, miközben Oroszország befagyasztott milliárdjai érintetlenül maradnak.

A legnagyobb kérdés, hogy Bart De Wever belga miniszterelnök elfogadja-e az uniós jogi manővert, és rábólint-e az Euroclear bankban tartott orosz vagyon felszabadítására.