Európa városai egyre idegesebbek – mintha félnek attól, ami még csak közeledik

Ahogy Európa nagyvárosaiban felgyulladnak az adventi fények, az ünnepi hangulatot egyre inkább felváltja a biztonsági kockázatok miatti aggodalom. A karácsonyi vásárok ma már nemcsak a családok és barátok találkozóhelyei, hanem a lehetséges terrortámadások kiemelt célpontjai is. Szomorú, hogy a látogatók már nem a vásár varázsát, hanem a rendőri kordont, a terrorelhárító akadályokat és a feszültséggel teli biztonsági őröket érzékelik először. A félelem nem alaptalan: 2024. december 20-án Magdeburgban egy szaúdi férfi terepjáróval gázolt a tömegbe, hatan haltak meg, és több mint háromszáz ember sérült meg.
A tömeges migráció szinte észrevétlenül, de alapjaiban változtatja meg az európai kultúrát. A karácsonyi vásárok szót hallva egyre kevésbé az öröm, a várakozás, a családdal és barátokkal való kellemes időtöltés jut az emberek eszébe, hanem a terrortámadások lehetősége.
A németek 22 százaléka határozottan úgy döntött, hogy a magas terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba
– hívja fel a figyelmet a német Katolische Nachrichten hírportál az Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérés alapján. Még a szigorított biztonsági intézkedések ellenére is sokan kétszer meggondolják, érdemes-e részt venni az ünnepi vásárokon.
Az elmúlt évek terrortámadásai miatt Európa-szerte komoly előírásokkal védik a karácsonyi rendezvényeket, ám ez a szervezőknek kétfrontos teher: kevesebb látogató = kisebb bevétel, a szigorú előírások pedig milliós költségeket jelentenek.
A forralt bor, a fények és a sült mandula illata helyett a német vásárok most betontorlaszokkal, csúcstechnológiás akadályokkal és költséges biztonsági rendszerekkel telnek meg. A tavalyi magdeburgi támadás után a hatóságok olyan drasztikusan szigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt törölni kellett.
Magdeburgban az idei döntés különösen nehéz volt: a városvezetés hetekig mérlegelte, engedélyezzék-e egyáltalán a vásárt.
Végül a hagyományok megőrzése mellett döntöttek, de a biztonság mindenek felett áll: szigorú intézkedésekkel biztosítják a rendezvényt. A polgármester egyértelművé tette, hogy az ünnepi hangulat fontos, de a lakosság védelme a legfőbb prioritás. A múlt eseményei sem hagyják nyugodni a németeket: 2016-ban Berlinben egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a Vilmos császár emléktemplomnál felállított vásár közönségébe, tizenhárom ember életét kioltva.
Franciaországban a biztonsági intézkedések már a magdeburgi tragédia előtt is szigorúak voltak a strasbourgi karácsonyi vásár után, ahol 2018-ban öt ember vesztette életét egy hasonló támadásban. Korábban, 2014-ben Franciaországban két különböző városban is történt támadás. Dijonban egy férfi hajtott autójával a vásári tömegbe, többen megsérültek, míg Nantes-ban egy másik támadó hasonló módszerrel sebesített meg látogatókat.
2011-ben Liège városában (Belgium) egy férfi gránátokkal és lőfegyverrel támadt a karácsonyi vásár közelében sétáló emberekre. A tragikus esemény öt halálos áldozatot követelt, köztük volt egy kisgyermek is, és sokan megsérültek.
Az Egyesült Királyságban a 2017-es manchesteri terrortámadás után jelentősen növelték a karácsonyi vásárok biztonságát, bár ott a támadás nem a vásárban történt.
Fegyveresek járőröznek a nagyobb vásárok területén, a vásárszervezők pedig fokozott biztonsági protokollokat dolgoztak ki a rendvédelmi szervekkel együttműködve.
Drezdában a biztonságért fizetnek a látogatók
Különösen feszült a helyzet a karácsony „fővárosának” számító Drezdában – hívja fel a figyelmet a Bild. A híres Striezelmarkt mellett a városban több magánszervezésű karácsonyi vásár is működik, ám
a rendőrség most részben azt követeli, hogy ezek a rendezvények kisebb területen működjenek, hogy a bejáratokat könnyen lezárhassák.
A városi tanács eredetileg 800 ezer eurót különített el a vásárok fokozott védelmére. A valóság azonban sokkal drámaibb: Drezdában a biztonsági intézkedések költségei összességében körülbelül négymillió euróra rúgnak, így a hagyományos ünnepi élményt mára a költségek és a félelem árnyéka uralja.
Overath: a terrorveszély miatt marad el a karácsonyi vásár
Overathban idén elmarad a karácsonyi vásár, miután a szervezők és az önkormányzat nem tudtak megállapodni a kötelező biztonsági intézkedések finanszírozásáról. Ez csupán egy a számos hasonló eset közül, ahol a terrortól való félelem miatt kell lemondani a népszerű, hagyományos rendezvényeket, és ahol a félelem és a költségek egyszerre fojtogatják a helyi közösségeket.
A terrorfenyegetettség miatt bevezetett biztonsági intézkedések, például a többtonnás útakadályok a karácsonyi vásárokon, folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az iszlamisták szemében életünkkel fizethetünk keresztény ünnepeink megtartásáért.
Kassel: Mikulásra támadtak a migránsok
Egy fiatalokból álló csoport tagjai 2023-ban Kasselben megtámadtak egy középkorú férfit, aki Mikulásnak öltözve éppen egy hesseni rendezvényre tartott. Az áldozat, Rainer B., elmondása szerint a banda több, körülbelül 15 éves, migráns hátterű tinédzserből állt.
A férfit inzultálták, „rohadéknak” és „kövér embernek” nevezték, felszólították, hogy vegye le a Mikulás-jelmezét, és ordították, hogy muszlimok, valamint hogy Németország az ő országuk.
Az eset rávilágít arra, hogy a vandalizmus és az erőszak immár az ünnepi hagyományokat is fenyegeti Németországban.
Ausztria is rettegve készül az ünnepekre
A szomszédos Ausztria sem ússza meg a félelem árnyékát az adventi időszakban. A tavalyi magdeburgi tragédia tapasztalatait szem előtt tartva az osztrák rendőrség idén fokozott biztonsági intézkedésekkel készül: a vásárokon látható rendőri jelenlét és a rejtett megfigyelő rendszerek egyaránt garantálják, hogy minden potenciális veszélyt észleljenek. Az osztrák Exxpress azonban kiemelte, hogy a terrorizmus elleni védekezés némileg bizarr formát ölt az augsburgi karácsonyi vásáron.
Aki az idén ellátogat a városháza előtti térre, nemcsak a forralt boros standokkal és a karácsonyi fényekkel találkozik, hanem a lap szerint egy „pusztító migrációs politika” közvetlen következményeivel is szembesül.
A 2020-as bécsi merénylet is sokkolta a világot. Bár a támadás közvetlenül nem karácsonyi vásárt célzott, az osztrák főváros ünnepi előkészületeinek szívében történt, így emlékeztetett arra, hogy a nagy tömegrendezvények mindig potenciális célpontok maradnak.
Magyarország biztonságos ország
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóval üzent a karácsonyi ünnepekről: Magyarország biztonságos ország, ahol az állampolgárok és az ország határai védelmet élveznek. A kormányfő egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy a migráció kezelése súlyos költségekkel jár, és az Európai Unió büntetései ellenére a magyar határvédelem továbbra is prioritás.