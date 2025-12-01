Európa városai egyre idegesebbek – mintha félnek attól, ami még csak közeledik

Ahogy Európa nagyvárosaiban felgyulladnak az adventi fények, az ünnepi hangulatot egyre inkább felváltja a biztonsági kockázatok miatti aggodalom. A karácsonyi vásárok ma már nemcsak a családok és barátok találkozóhelyei, hanem a lehetséges terrortámadások kiemelt célpontjai is. Szomorú, hogy a látogatók már nem a vásár varázsát, hanem a rendőri kordont, a terrorelhárító akadályokat és a feszültséggel teli biztonsági őröket érzékelik először. A félelem nem alaptalan: 2024. december 20-án Magdeburgban egy szaúdi férfi terepjáróval gázolt a tömegbe, hatan haltak meg, és több mint háromszáz ember sérült meg.

Egyre több európai város adja fel a karácsonyi vásárok hagyományát a terrortól való félelem miatt Fotó: AFP

A tömeges migráció szinte észrevétlenül, de alapjaiban változtatja meg az európai kultúrát. A karácsonyi vásárok szót hallva egyre kevésbé az öröm, a várakozás, a családdal és barátokkal való kellemes időtöltés jut az emberek eszébe, hanem a terrortámadások lehetősége.

A németek 22 százaléka határozottan úgy döntött, hogy a magas terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba

– hívja fel a figyelmet a német Katolische Nachrichten hírportál az Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérés alapján. Még a szigorított biztonsági intézkedések ellenére is sokan kétszer meggondolják, érdemes-e részt venni az ünnepi vásárokon.

Az elmúlt évek terrortámadásai miatt Európa-szerte komoly előírásokkal védik a karácsonyi rendezvényeket, ám ez a szervezőknek kétfrontos teher: kevesebb látogató = kisebb bevétel, a szigorú előírások pedig milliós költségeket jelentenek.

A forralt bor, a fények és a sült mandula illata helyett a német vásárok most betontorlaszokkal, csúcstechnológiás akadályokkal és költséges biztonsági rendszerekkel telnek meg. A tavalyi magdeburgi támadás után a hatóságok olyan drasztikusan szigorították az előírásokat, hogy számos rendezvényt törölni kellett.

Magdeburgban az idei döntés különösen nehéz volt: a városvezetés hetekig mérlegelte, engedélyezzék-e egyáltalán a vásárt.

Végül a hagyományok megőrzése mellett döntöttek, de a biztonság mindenek felett áll: szigorú intézkedésekkel biztosítják a rendezvényt. A polgármester egyértelművé tette, hogy az ünnepi hangulat fontos, de a lakosság védelme a legfőbb prioritás. A múlt eseményei sem hagyják nyugodni a németeket: 2016-ban Berlinben egy iszlamista merénylő teherautóval hajtott a Vilmos császár emléktemplomnál felállított vásár közönségébe, tizenhárom ember életét kioltva.

Franciaországban a biztonsági intézkedések már a magdeburgi tragédia előtt is szigorúak voltak a strasbourgi karácsonyi vásár után, ahol 2018-ban öt ember vesztette életét egy hasonló támadásban. Korábban, 2014-ben Franciaországban két különböző városban is történt támadás. Dijonban egy férfi hajtott autójával a vásári tömegbe, többen megsérültek, míg Nantes-ban egy másik támadó hasonló módszerrel sebesített meg látogatókat.

2011-ben Liège városában (Belgium) egy férfi gránátokkal és lőfegyverrel támadt a karácsonyi vásár közelében sétáló emberekre. A tragikus esemény öt halálos áldozatot követelt, köztük volt egy kisgyermek is, és sokan megsérültek.

Az Egyesült Királyságban a 2017-es manchesteri terrortámadás után jelentősen növelték a karácsonyi vásárok biztonságát, bár ott a támadás nem a vásárban történt.

Fegyveresek járőröznek a nagyobb vásárok területén, a vásárszervezők pedig fokozott biztonsági protokollokat dolgoztak ki a rendvédelmi szervekkel együttműködve.