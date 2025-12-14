Hírlevél
Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen

1 órája
Öt férfit tartóztatott le a német rendőrség, miután egy karácsonyi vásár elleni terrortámadás gyanúja merült fel. A férfiak egy kamionnal akartak a tömegbe hajtani, de a hatóságok még időben közbeléptek.
A gyanúsítottak között három marokkói, egy egyiptomi és egy szír állampolgár van. A hatóságok szerint az egyiptomi férfi vallási vezetőként buzdította társait a támadásra. A német rendőrség egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetésére cselekedett, így sikerült megelőzni az iszlamista indíttatású merényletet a karácsonyi vásár ellen – írja a Die Welt.

Terrortámadást terveztek egy bajor karácsonyi vásár ellen, öt férfit fogtak el
Terrortámadást terveztek egy bajor karácsonyi vásár ellen, öt férfit fogtak el Fotó: AFP

A müncheni főügyészség és a rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás vasárnap is folytatódott. A hatóságok egyértelmű bűncselekményi indítékot feltételeznek, és az ügyben iszlamista háttérre gyanakodnak. 

A rendőrségi fellépés megelőzött egy súlyos támadást egy alsó-bajorországi karácsonyi vásár ellen Dingolfing-Landau térségében.

A hírek szerint öt férfit vettek őrizetbe megalapozott gyanú alapján. A müncheni főügyészség megerősítette, hogy az érintettek ellen folyamatban van az eljárás. A gyanúsítottak között három marokkói állampolgár van, akik 30, 28 és 22 évesek, mellettük egy 56 éves egyiptomi és egy szíriai férfit is őrizetbe vettek. 

A nyomozás eddigi adatai szerint az egyiptomi férfi vallási vezetőként, imámként működött, és ő buzdította a többieket a merénylet végrehajtására. 

A tervek szerint egy Dingolfing-Landau környéki mecsetben hirdette volna ki az akciót, és ott szólította volna fel őket a támadás végrehajtására. A szíriai állampolgár szerepe egyelőre nem teljesen tisztázott, ezért őt előzetes letartóztatásba helyezték. A Bayern médiakonszern lapjai szerint a gyanúsítottakat egy összehangolt SEK-akció keretében fogták el a Suben határátkelőhelynél. A pénteki letartóztatásokat hosszas és intenzív nyomozás előzte meg, amelyben a bajor alkotmányvédelmi szolgálat is részt vett.

 A főügyészség szóvivője szerint a terv egyértelmű volt: egy járművel akartak támadást végrehajtani egy karácsonyi vásáron. 

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter köszönetet mondott a hatóságoknak a gyors fellépésért, és hangsúlyozta, hogy a biztonsági szervek hatékony együttműködésének köszönhetően sikerült megakadályozni egy potenciális iszlamista motivációjú merényletet. Az ügyészség négy férfi előzetes letartóztatását indítványozta, amit a bíróság el is rendelt. A négy gyanúsítottat különböző büntetés-végrehajtási intézetekbe szállították, az ötödik férfi továbbra is megelőző őrizetben van.

Egyre több európai város adja fel a karácsonyi vásárok hagyományát a terrortól való félelem miatt Fotó: AFP

Összeomlik a karácsonyi vásárok kultúrája Európában

A tömeges migráció szinte észrevétlenül, de alapjaiban változtatja meg az európai kultúrát. Ahogy Európa nagyvárosaiban felgyulladnak az adventi fények, az ünnepi hangulatot egyre inkább felváltja a biztonsági kockázatok miatti aggodalom. 

Szomorú, hogy a látogatók már nem a vásár varázsát, hanem a rendőri kordont, a terrorelhárító akadályokat és a feszültséggel teli biztonsági őröket érzékelik először. 

A félelem nem alaptalan: 2024. december 20-án Magdeburgban egy szaúdi férfi terepjáróval gázolt a tömegbe, hatan haltak meg, és több mint háromszáz ember sérült meg. 

A karácsonyi vásárok kifejezést hallva egyre kevésbé az öröm, a várakozás, a családdal és barátokkal való kellemes időtöltés jut az emberek eszébe, hanem a terrortámadások lehetősége. 

Novemberben beszámoltunk róla, hogy a németek 22 százaléka határozottan úgy döntött, hogy a magas terrorveszély miatt idén nem látogat el a karácsonyi vásárokba – hívja fel a figyelmet a német Katolische Nachrichten hírportál az Evangelische Nachrichtenagentur hírügynökség megbízásából az INSA-Consulere piac- és társadalomkutató intézet által készített felmérés alapján.

