Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen

A gyanúsítottak között három marokkói, egy egyiptomi és egy szír állampolgár van. A hatóságok szerint az egyiptomi férfi vallási vezetőként buzdította társait a támadásra. A német rendőrség egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetésére cselekedett, így sikerült megelőzni az iszlamista indíttatású merényletet a karácsonyi vásár ellen – írja a Die Welt.

Terrortámadást terveztek egy bajor karácsonyi vásár ellen, öt férfit fogtak el Fotó: AFP

A müncheni főügyészség és a rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozás vasárnap is folytatódott. A hatóságok egyértelmű bűncselekményi indítékot feltételeznek, és az ügyben iszlamista háttérre gyanakodnak.

A rendőrségi fellépés megelőzött egy súlyos támadást egy alsó-bajorországi karácsonyi vásár ellen Dingolfing-Landau térségében.

A hírek szerint öt férfit vettek őrizetbe megalapozott gyanú alapján. A müncheni főügyészség megerősítette, hogy az érintettek ellen folyamatban van az eljárás. A gyanúsítottak között három marokkói állampolgár van, akik 30, 28 és 22 évesek, mellettük egy 56 éves egyiptomi és egy szíriai férfit is őrizetbe vettek.

A nyomozás eddigi adatai szerint az egyiptomi férfi vallási vezetőként, imámként működött, és ő buzdította a többieket a merénylet végrehajtására.

A tervek szerint egy Dingolfing-Landau környéki mecsetben hirdette volna ki az akciót, és ott szólította volna fel őket a támadás végrehajtására. A szíriai állampolgár szerepe egyelőre nem teljesen tisztázott, ezért őt előzetes letartóztatásba helyezték. A Bayern médiakonszern lapjai szerint a gyanúsítottakat egy összehangolt SEK-akció keretében fogták el a Suben határátkelőhelynél. A pénteki letartóztatásokat hosszas és intenzív nyomozás előzte meg, amelyben a bajor alkotmányvédelmi szolgálat is részt vett.

A főügyészség szóvivője szerint a terv egyértelmű volt: egy járművel akartak támadást végrehajtani egy karácsonyi vásáron.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter köszönetet mondott a hatóságoknak a gyors fellépésért, és hangsúlyozta, hogy a biztonsági szervek hatékony együttműködésének köszönhetően sikerült megakadályozni egy potenciális iszlamista motivációjú merényletet. Az ügyészség négy férfi előzetes letartóztatását indítványozta, amit a bíróság el is rendelt. A négy gyanúsítottat különböző büntetés-végrehajtási intézetekbe szállították, az ötödik férfi továbbra is megelőző őrizetben van.