Már a nagypapákat is besorozzák ebben az országban – videó

A módosítás 15 évvel meghosszabbítja a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettséget a közlegények, valamint öt évvel a tisztek és altisztek esetében. Ez szélesebb körű lehetőségeket biztosít a Finn Védelmi Erők és a Finn Határőrség számára a kulcsfontosságú pozíciókba történő beosztások tekintetében vészhelyzet esetén, katonai rangjuktól függetlenül – olvasható a Finn Védelmi Minisztérium hivatalos honlapján.
Egy ötéves átmeneti időszak következik, amely alatt a tartalékosok száma 125 000 fővel fog növekedni. A finn tartalékosok száma 2031-ben körülbelül egymillió lesz. Ez, valamint a védelem megerősítését szolgáló további intézkedéseink is azt jelzik, hogy Finnország most és a jövőben egyaránt képes biztosítani saját biztonságát
– mondta Antti Häkkänen védelmi miniszter.
Mint írják, a törvénymódosítás Petteri Orpo miniszterelnök kormányának programján alapul. A gyakorlatban a katonai szolgálatra kötelezettek viszonylag korlátozott körét érinti. Például csak azokat a tartalékosokat lehet felkészítő kiképzésre elrendelni, akiket háborús feladatokkal bíztak meg. Az önkéntes honvédelemben való részvételnek nem lesz felső korhatára.
A módosítás 2026. január 1-jén lép hatályba, és a 65 éves korhatár csak azokra vonatkozik, akik a módosítás hatálybalépésekor katonai szolgálatra kötelesek.