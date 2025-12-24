Már a nagypapákat is besorozzák ebben az országban – videó

A módosítás 15 évvel meghosszabbítja a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettséget a közlegények, valamint öt évvel a tisztek és altisztek esetében. Ez szélesebb körű lehetőségeket biztosít a Finn Védelmi Erők és a Finn Határőrség számára a kulcsfontosságú pozíciókba történő beosztások tekintetében vészhelyzet esetén, katonai rangjuktól függetlenül – olvasható a Finn Védelmi Minisztérium hivatalos honlapján.

Egy ötéves átmeneti időszak következik, amely alatt a tartalékosok száma 125 000 fővel fog növekedni. A finn tartalékosok száma 2031-ben körülbelül egymillió lesz. Ez, valamint a védelem megerősítését szolgáló további intézkedéseink is azt jelzik, hogy Finnország most és a jövőben egyaránt képes biztosítani saját biztonságát

– mondta Antti Häkkänen védelmi miniszter.

Mint írják, a törvénymódosítás Petteri Orpo miniszterelnök kormányának programján alapul. A gyakorlatban a katonai szolgálatra kötelezettek viszonylag korlátozott körét érinti. Például csak azokat a tartalékosokat lehet felkészítő kiképzésre elrendelni, akiket háborús feladatokkal bíztak meg. Az önkéntes honvédelemben való részvételnek nem lesz felső korhatára.