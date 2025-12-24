Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bemutatta őrült tervét – ebből világbotrány lesz

tartalékos

Már a nagypapákat is besorozzák ebben az országban – videó

12 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Finnországban a sorkötelesek rangtól függetlenül annak az évnek a végéig maradnak a tartalékban, amelyben betöltik a 65. életévüket. Az ezredesi, századosi vagy annál magasabb rendfokozatú tisztek esetében továbbra sincs felső korhatár: mindaddig a tartalék állományban maradnak, amíg alkalmasak a katonai szolgálatra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tartalékoskatonai szolgálatFinnországkatona

A módosítás 15 évvel meghosszabbítja a katonai szolgálatra vonatkozó kötelezettséget a közlegények, valamint öt évvel a tisztek és altisztek esetében. Ez szélesebb körű lehetőségeket biztosít a Finn Védelmi Erők és a Finn Határőrség számára a kulcsfontosságú pozíciókba történő beosztások tekintetében vészhelyzet esetén, katonai rangjuktól függetlenül – olvasható a Finn Védelmi Minisztérium hivatalos honlapján.

Francia katona a finnországi Lappföldön, Rovaniemi közelében
Francia katona a finnországi Lappföldön, Rovaniemi közelében
Fotó: AFP

Egy ötéves átmeneti időszak következik, amely alatt a tartalékosok száma 125 000 fővel fog növekedni. A finn tartalékosok száma 2031-ben körülbelül egymillió lesz. Ez, valamint a védelem megerősítését szolgáló további intézkedéseink is azt jelzik, hogy Finnország most és a jövőben egyaránt képes biztosítani saját biztonságát

 – mondta Antti Häkkänen védelmi miniszter.

Mint írják, a törvénymódosítás Petteri Orpo miniszterelnök kormányának programján alapul. A gyakorlatban a katonai szolgálatra kötelezettek viszonylag korlátozott körét érinti. Például csak azokat a tartalékosokat lehet felkészítő kiképzésre elrendelni, akiket háborús feladatokkal bíztak meg. Az önkéntes honvédelemben való részvételnek nem lesz felső korhatára.

A módosítás 2026. január 1-jén lép hatályba, és a 65 éves korhatár csak azokra vonatkozik, akik a módosítás hatálybalépésekor katonai szolgálatra kötelesek. 

 

Marco Rubio: A Trump-kormányzat többé nem tűri el ezeket a kirívó, határokon átnyúló cenzori lépéseket
Zelenszkij bemutatta őrült tervét – ebből világbotrány lesz
Terrortámadás történt Moszkvában – drámai videók

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!