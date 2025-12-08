Szakszervezeti lázadás fenyeget: óriási bajban a brit miniszterelnök

A kiválást fontolgatja a Munkáspártból a Unite the Union, Nagy-Britannia egyik legnagyobb szakszervezete. A konfliktus forrása pedig a hírek szerint nem más, mint Keir Starmer brit miniszterelnök, akivel a szakszervezet semmilyen szintjén nincsenek megelégedve – írja a Telegraph.

Keir Starmer brit miniszterelnök feje fölött gyűlnek a sötét felhők

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

A Unite kiválásának híre komoly lavinát indíthat el, miután a szakszervezet a Munkáspárt egyik legnagyobb támogatója. A szervezet több 1,2 millió taggal rendelkezik, politikai szárnyának támogatása pedig elengedhetetlen a Munkáspárt számára. Az elégedetlenség oka a hírek szerint egyébként nem más mint a brit miniszterelnök.

A lapnak nyilatkozó források szerint Keir Starmer teljesítményével sem a felső, sem pedig az alsóbb szinteken nincsenek megelégedve a Unite berkein belül.

Néhány Munkáspárti képviselő már arról beszélt, hogy csak Starmer menesztésével lehet visszaszerezni a a szakszervezet bizalmát. A Unite tagjai pedig a hírek szerint már el is kezdtek tömörülni egy jelölt mellett.

A történelmi szakadás a források szerint egyértelműen megnehezítené Starmer számára, hogy gyakorolja hatalmát.

Sharon Graham, az Unite vezetője korábban azzal fenyegetőzött, hogy megszakítja a szakszervezet és a párt közötti kapcsolatot, hacsak az nem változtat irányt a kormány, az idei költségvetést pedig „abszolút kritikus pontként” emlegette. Nem sokkal a vitatott tervezet elfogadása után egyébként Graham egész pályás letámadást indított.

A pénzügyminiszter oldalt választott. Az egészségügyi dolgozók, a mérnökök és a tartálykocsi-vezetők burkolt adókat fognak fizetni, míg a városi bankárok és milliárdosok nagyrészt érintetlenül maradnak

– fogalmazott a szakszervezet vezetője a költségvetés kapcsán.

🔴 Labour’s biggest union backer is considering a historic vote on splitting from the party in a blow to Sir Keir Starmer’s premiership.



Read the full story here ⬇️https://t.co/wy61cPTsj2 pic.twitter.com/gRxdBfMx0z — The Telegraph (@Telegraph) December 6, 2025

A Unite a Munkáspárt egyik legnagyobb adományozója, így a párt számára Keir Starmer komoly veszteséget hozhat hosszútávon. Egy másik szakszervezet, a Unison nemrég szavazott új főtitkáráról, az eredményt pedig még ebben a hónapban bejelentik.

Andrea Egan, a két jelölt egyike, már nyilvánosan el is határolódott a brit miniszterelnöktől, mondván, hogy a politikusnak „nincs kapcsolata a dolgozó emberekkel”.

Egyúttal elmondta, hogy „rajongója” Andy Burnhamnek, Manchester polgármesterének, akit a miniszterelnök lehetséges kihívójának tartanak számon.