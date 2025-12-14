A kényszersorozás Ukrajnában nem csupán elméleti fenyegetés: a mindennapok részévé vált. A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, és a kormány minden eszközzel igyekszik fenntartani a hadképességet. Eközben a lakosság körében fokozódik a félelem, és számos civil számol be ellentmondásos, vagy nyíltan erőszakos sorozási módszerekről. Egy frissen nyilvánosságra került videón jól látszik, hogy a gépfegyverrel felszerelt tisztek a félelmet használják eszközként: a civil lakosság nincs biztonságban az utcán sem.

A kényszersorozás Ukrajnában nem csupán elméleti fenyegetés: a mindennapok részévé vált Fotó: AFP

A videót megosztó így kommentálta az eseményt:

Szerettem volna valami pozitívummal zárni ezt a napot, de este megérkezett ez a felvétel Harkovból.

A felvételen látható, amint három TCK-tiszt váratlanul ront rá egy férfira. A civil hevesen próbált ellenállni, minden erejével küzdött, miközben a tisztek erőszakkal próbálták az autóba tuszkolni.

A végére már alig tudták visszatartani, hiába voltak többen.

A gépfegyverrel felfegyverzett tisztek minden mozdulatukkal a rettegést terjesztik: a környéken élőknek nincs menekvésük. A legtöbb esetben senki sem mer közbeavatkozni, mert attól tartanak, hogy őket viszik legközelebb Zelenszkij emberrablói.

Az erőszakos kényszersorozás elől a civilek sem menekülhetnek

Az esemény jól mutatja, hogy a kényszersorozás nem csupán a hadköteles férfiakat sújtja, hanem a társadalom egészét: az erőszakos módszerek fokozódnak, a félelem minden utcán, minden házban ott van.

A hagyományos rendőri, jogi vagy adminisztratív keretek eltűnnek, és a civil lakosság kiszolgáltatottá válik a fegyveres tisztek akcióival szemben.

A beszámolók szerint volt olyan eset, amikor Lvivben a menekülőket buszokkal próbálták elgázolni a toborzóközpont munkatársai, máskor pedig a buszról rángatták le a férfit a sorozás érdekében.

Úgy megvertek egy kárpátaljai férfit, hogy műteni kellett

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda közlése szerint letartóztatták egy katonai toborzóközpont vezetőjét, aki egy férfit súlyosan bántalmazott egy orvosi vizsgálat során. A hatóságok szerint az eset akkor történt, amikor az érintett megtagadott egy vizsgálatot. A kárpátaljai férfi súlyos sérüléseket szenvedett és műteni kellett.

A DBR kivizsgálta az állampolgárok és parlamenti képviselők panaszait, amelyek szerint bántalmazás, kínzás és pénzkövetelés történt az egyik kárpátaljai katonai toborzóközpontban. A nyomozás során a nyomozók számos hatalommal való visszaélési esetet tártak fel az egység vezető tisztjének részéről

– szerepel a közleményben. A nyomozás jelenlegi állása szerint a férfit más állampolgárokkal együtt küldték kórházba a katonai-orvosi bizottság alkalmassági vizsgálatára.