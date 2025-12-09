A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak Ukrajnában. A katonai toborzók egyre gyakrabban alkalmaznak fizikai fenyítést, hogy a hadköteles férfiakat bevonják a frontvonalra. Sokan azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. A legújabb felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak.

Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással Fotó: AFP

A háttérben a járókelők aggódva figyelték az eseményeket, de közbeavatkozni senki sem mert.

A videóhoz mindössze ennyit írtak: „Odesszai reggel…”, ami önmagában is beszédes.

A helyi közösségi oldalakon a felvétel gyorsan elterjedt, és újra felszította a felháborodást a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni.

Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket.

A kényszersorozás borzalmai mindennapossá váltak

A társadalmi feszültség növekszik, és a félelem szinte minden család életében jelen van. Bár a hivatalos szervek a mozgósításokat a nemzet védelmének elengedhetetlen részének nevezik, sok hadköteles férfi inkább elrejtőzik vagy külföldre menekül az erőszakos toborzás elől. Egyre több civil számol be hasonló tapasztalatokról, ahol a sorozás inkább emlékeztet elhurcolásra, mint jogszerű katonai behívásra. Arra is volt példa, hogy busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai, egy másik esetben pedig a buszról rángatták le a férfit a kényszersorozók.

