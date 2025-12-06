Egy buszról rángatták le a férfit a kényszersorozók

Napról napra újabb és újabb felvételek tanúskodnak a közösségi oldalakon arról, hogy zajlanak Ukrajnában az erőszakos kényszersorozások. Most egy videó azt mutatja, hogy ráncigálnak le egy buszról egy utast.

A kényszersorozás az utasokat sem kíméli

A felvétel szerint egy helyi járatról lehet szó, ahonnan

a kényszersorozók egy középkorú férfit a nyakánál fogva vezettek le, majd az utcán próbálták lefogni, ő pedig próbált menekülni.

‼️🇺🇦🪖 While #Ukrainian ombudsman Lubinets says the TCC doesn't have the right to even check documents, this is what is actually happening. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/hpyDRaEwOH — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 5, 2025

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a napokban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt, hogy Ukrajnában erőszakos toborzások zajlanak.

Akárhogy is próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, amelynek sajnos magyar halálos áldozata is van

– hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter.