kényszersorozás

Egy buszról rángatták le a férfit a kényszersorozók

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ahogy folytatódik az orosz-ukrán háború, úgy folytatódnak az erőszakos toborzások is Ukrajnában. Most egy buszról ráncigáltak le egy férfit a kényszersorozók.
kényszersorozásTCKUkrajna

Napról napra újabb és újabb felvételek tanúskodnak a közösségi oldalakon arról, hogy zajlanak Ukrajnában az erőszakos kényszersorozások. Most egy videó azt mutatja, hogy ráncigálnak le egy buszról egy utast. 

A kényszersorozás az utasokat sem kíméli Forrás: Képernyőfelvétel
A kényszersorozás az utasokat sem kíméli
Forrás: Képernyőfelvétel

A felvétel szerint egy helyi járatról lehet szó, ahonnan 

a kényszersorozók egy középkorú férfit a nyakánál fogva vezettek le, majd az utcán próbálták lefogni, ő pedig próbált menekülni. 

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a napokban Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt, hogy Ukrajnában erőszakos toborzások zajlanak. 

Akárhogy is próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, amelynek sajnos magyar halálos áldozata is van 

– hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. 

 

