Miközben a nyugati vezetők még mindig fegyverekről és támogatásról beszélnek, az ukrán hátországban a pokol szabadult el. A Telegramon terjedő legújabb, felkavaró felvétel minden eddiginél brutálisabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a kényszersorozás mára nyílt terrorba csapott át.

A kényszersorozás valósága Ukrajnában: öngyilkossági kísérletet követett el egy ukrán jogász, hogy ne vigyék el a frontra (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Hogy milyen szinten rettegnek a kényszersorozás és a frontra kerülés lehetőségétől az ukrán férfiak, arra jó példa annak a 38 éves odesszai jogásznak az esete, aki inkább felvágta az ereit, semmint hogy hagyja, hogy a frontra hurcolják.

A közösségi médiában keringő videón a bekötözött karú, láthatóan zaklatott férfi elmondja, hogy Kijevben, az utcán csaptak le rá. Kezdetben három egyenruhás szállt ki egy autóból, de az ellenállást látva hamarosan mintegy húszan vették körbe. Esélye sem volt a menekülésre.

A férfit a hírhedt kijevi toborzóközpontba hurcolták, ahol azonnal elvették tőle mindenét.

Öt ember megvert, ellopták a telefonomat, ellopták a pénzemet, és rács mögé dugtak

– mesélte a videón a túlélő.

A férfi esete azért is különösen tragikus, mert hivatalos orvosi igazolással rendelkezik arról, hogy katonai szolgálatra alkalmatlan.

Két szemműtétem volt. A katonai igazolványomban feketén-fehéren benne van, hogy alkalmatlan vagyok, töröltek a nyilvántartásból. Ezt Tyiscsenko ezredes írta alá

– mondta elkeseredetten.

A toborzótiszteket azonban ez a legkevésbé sem érdekelte. Nem vitték el az ilyenkor kötelező orvosi bizottság elé, egyszerűen fogdába vetették, hogy aztán golyófogónak küldjék a frontra.

A férfi beszámolója szerint a kijevi toborzóközpont ötödik emeletén embertelen körülmények uralkodnak. Egyfajta titkos börtönt alakítottak ki ott, ahol a jogellenesen elhurcolt férfiakat tartják fogva, hogy megtörjék az ellenállásukat.

Jelenleg körülbelül húsz-harminc embert tartanak fogva az ötödik emeleten mindenféle magyarázat nélkül. Nem viszik őket orvosi vizsgálatra. Van, aki már harminc napja ott van, van, aki tizenkét napja

– részletezte a horrorisztikus állapotokat.

Látva a kilátástalanságot és azt, hogy betegen, éhesen, jogtalanul akarják a halálba küldeni, a férfi végső elkeseredésében drasztikus lépésre szánta el magát: felvágta az ereit – holott semmi mást nem akart, csak élni.

Élni, élni és élni akarok

– mondja a felvételen.