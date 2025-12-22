Kényszersorozás Ukrajnában: parkolóban támadtak rá egy férfira – videó

Hírlevél
Egyre aggasztóbb módszerekkel zajlik a mozgósítás. Egy, a közösségi médiában terjedő új felvételen az látható, amint a területi toborzóközpont emberei egy parkolóban lépnek fel erőszakosan egy férfival szemben: gázspray-t alkalmaznak, majd erőszakosan a buszba tuszkolják, és elszállítják a helyszínről.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúTCKTerületi Toborzó KözpontZelenszkijUkrajna

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei. Egy, a közelmúltban nyilvánosságra került videón a területi toborzóközpont (TCK) munkatársai egy parkolóban intézkednek egy férfival szemben, az eljárás pedig rövid időn belül erőszakba torkollik. A bejegyzésben leírtak alapján a férfit előbb gázspray-vel fújták le, majd térddel hasba rúgták. Ezt követően a TCK emberei egy buszba tették, és elszállították a helyszínről. Mindez nyilvános helyen, a parkolóban zajlott. 

Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással
Ukrajna kétségbeesetten próbálja biztosítani katonai utánpótlását a kényszersorozással Fotó: AFP

A beszámoló szerint az eset Ternopilban történt. A felvételhez ezt írták:

A TCK-sok gázzal lefújták, térddel hasba rúgták és buszba rakták....

A jelenet komoly felháborodást váltott ki az interneten, sokan az ukrán mozgósítási gyakorlat embertelen és jogszerűtlen eszközeit bírálják. Azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. 

A közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Tegnap egy másik sokkoló felvétel került elő, amely bemutatja, milyen hatással van az ukrán lakosságra az embertelen módszerekkel zajló katonai toborzás: a felkavaró felvétel minden eddiginél brutálisabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a kényszersorozás mára nyílt terrorba csapott át. Egy másik nemrég megjelent felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni. 

Kényszersorozás: ezrek próbálnak elmenekülni

Ukrajnában 2025. január 1. és szeptember 30. között összesen 2318 ügyet jegyeztek fel, amelyek a sorkatonai szolgálat megkerülésével álltak kapcsolatban, ezek közül 953 esetben vádat is emeltek. Emellett 395 esetben rögzítették a katonai nyilvántartás megkerülését, és 345 ügyben történt vádemelés – derül ki az Ukrán Nemzeti Rendőrség adataiból, amelyeket a TASZSZ ismertetett.

