Szintet lépett az ukrajnai kényszersorozás – videó

Az ukrajnai kényszersorozások miatt a helyiek veszélyben érzik magukat. A nyilvános utcai intézkedések miatt – amelyek mára mindennaposakká váltak – a lakosság körében fokozódik a feszültség. Néhány napja írtunk róla, hogy egy kárpátaljai katonai toborzóközpont vezetője kegyetlenül megvert egy férfit egy orvosi alkalmassági vizsgálat során Ivano-Frankivszk megyében.

Ukrajnában a kényszersorozás jelensége immár a hétköznapok részévé vált (Fotó: AFP)

A Telegramon terjedő egyik új felvételen az látható, ahogy civilruhás emberek körbevesznek egy fiatal férfit az utcán, elkapják és betuszkolják egy kisbuszba.

A felvételt egy fal mögül rögzítette egy szemtanú.

Amint arról korábban beszámoltunk,

a kárpátaljai magyar családapa, Sebestyén József életét követelte az ukrán kényszersorozás. Nővére, Sebestyén Márta a napokban a DPK háborúellenes rendezvényén idézte fel testvére sorsát, személyes történetével megrendítve a hallgatóságot.

Mint mondta, József születése is csodának számított, életét pedig tragikus sors kísérte: a mosolygós kisgyerekből lett vállalkozó a hírhedt TCK-s kényszersorozás áldozata lett, elrabolták és életét vesztette. Márta beszélt a család fájdalmáról és a hiány feldolgozhatatlanságáról, ugyanakkor köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért és mindazoknak, akik emléket állítottak Józsefnek.

– József születése már maga volt a csoda. Úgy volt, hogy nem marad életben, mert az orvosok már lemondtak róla, Munkácson volt másfél hónapig, és a sors fintora, hogy 45 évvel később Munkácson végeztek vele, kegyetlenül agyonverték – fogalmazott a DPK gyűlésén Sebestyén Márta.

Az öcsém élte a mindennapjait, hétköznapjait, üzemeltette a panzióját, szerette a szülővárosunkat, Beregszászt, és egyszer hirtelen a kényszersorozók, a hírhedt nevükön a TCK-sok egyik pillanatról a másikra elrabolták őt

– mondta el, és hozzátette:

Az öcsém nem tervezte így a halálát, nem tervezte azt, hogy egy értelmetlen háború részesévé válik, nem akart idegen érdekekért meghalni magyarként és magyar állampolgárként sem, ilyen fiatalon 45 évesen.

Sebestyén József testvére köszönetet mondott mindazoknak, akik kifejezték feléjük részvétüket. Mint mondta, testvére sírhelye mára zarándokhellyé vált.

És nem utolsó sorban szeretném megköszönni az Orbán Viktor vezette magyar kormánynak a sok-sok segítséget, és azt, hogy nem engedték el a kezünket. Nagyon köszönjük!

– tette hozzá.