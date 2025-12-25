Újabb, az X-en terjedő videófelvétel mutatja be a kényszersorozás gyakorlatát Ukrajna területén. A felvételen az látható, hogy három férfi, közülük kettő katonai ruházatban megpróbál elkapni egy civil férfit, miközben egy negyedik személy a történteket figyeli.
Nem sokkal később egy fehér kisbusz érkezik a helyszínre, amelyből további, katonai egyenruhát viselő toborzók szállnak ki. A férfit végül erőszakkal az autóba tuszkolják, majd a jármű elhajt.
Mutatjuk:
Az elmúlt hónapokban számos hasonló videó látott napvilágot, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban.
Nemrég Odesszában történt kényszerű mozgósítás. A posztoló állítása alapján egy futárt munka közben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai. A felvételen – amely az esti órákban, egy lakótelepi környezetben készült – az látható, hogy több férfi egy személyt egy fehér furgonba próbál tuszkolni.
Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak – a közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.
Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.
Sokan azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. Egy másik nemrég megjelent felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak.
A háttérben a járókelők aggódva figyelték az eseményeket, de közbeavatkozni senki sem mert.
A videóhoz mindössze ennyit írtak: „Odesszai reggel…”, ami önmagában is beszédes.
A helyi közösségi oldalakon a felvétel gyorsan elterjedt, hatalmas felháborodást keltve a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni.
Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket.