Újabb, az X-en terjedő videófelvétel mutatja be a kényszersorozás gyakorlatát Ukrajna területén. A felvételen az látható, hogy három férfi, közülük kettő katonai ruházatban megpróbál elkapni egy civil férfit, miközben egy negyedik személy a történteket figyeli.

Kényszersorozás Ukrajnában – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek

Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

Nem sokkal később egy fehér kisbusz érkezik a helyszínre, amelyből további, katonai egyenruhát viselő toborzók szállnak ki. A férfit végül erőszakkal az autóba tuszkolják, majd a jármű elhajt.

Mutatjuk:

🇺🇦More videos of forced mobilization in Ukraine. pic.twitter.com/Xlg4x9eTOY — Viral Video News (@viralvideonews3) December 24, 2025

Az elmúlt hónapokban számos hasonló videó látott napvilágot, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban.

Nemrég Odesszában történt kényszerű mozgósítás. A posztoló állítása alapján egy futárt munka közben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai. A felvételen – amely az esti órákban, egy lakótelepi környezetben készült – az látható, hogy több férfi egy személyt egy fehér furgonba próbál tuszkolni.

Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak – a közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.

Sokan azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. Egy másik nemrég megjelent felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak.

A háttérben a járókelők aggódva figyelték az eseményeket, de közbeavatkozni senki sem mert.

A videóhoz mindössze ennyit írtak: „Odesszai reggel…”, ami önmagában is beszédes.

A helyi közösségi oldalakon a felvétel gyorsan elterjedt, hatalmas felháborodást keltve a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni.