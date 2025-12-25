Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste

Ezt látnia kell!

A BMW-s felrakta a fenyőfát a tetőre, fetrengve röhögött rajta az egész parkoló

kényszersorozás

Kényszersorozás Ukrajnában: megállították az utcán, majd elrabolták – videó

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy frissen megjelent felvételen katonai egyenruhát viselő férfiak az utcán erőszakkal hurcolnak el egy civilt, akit egy fehér kisbuszba tuszkolnak be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásbuszUkrajna

Újabb, az X-en terjedő videófelvétel mutatja be a kényszersorozás gyakorlatát Ukrajna területén. A felvételen az látható, hogy három férfi, közülük kettő katonai ruházatban megpróbál elkapni egy civil férfit, miközben egy negyedik személy a történteket figyeli.

Kényszersorozás Ukrajnában – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek
Kényszersorozás Ukrajnában – A Harkivi Regionális Toborzó Iroda (TCK) tagjai járőröznek
Fotó: Narciso Contreras / Anadolu/AFP

Nem sokkal később egy fehér kisbusz érkezik a helyszínre, amelyből további, katonai egyenruhát viselő toborzók szállnak ki. A férfit végül erőszakkal az autóba tuszkolják, majd a jármű elhajt. 

Mutatjuk:

Az elmúlt hónapokban számos hasonló videó látott napvilágot, amelyek súlyos kérdéseket vetnek fel az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban.

Nemrég Odesszában történt kényszerű mozgósítás. A posztoló állítása alapján egy futárt munka közben vittek el a területi toborzóközpont (TCC) munkatársai. A felvételen – amely az esti órákban, egy lakótelepi környezetben készült – az látható, hogy több férfi egy személyt egy fehér furgonba próbál tuszkolni.

Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak – a közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.

Sokan azt mesélik, hogy szinte minden utcai ellenőrzés során rettegniük kell a váratlan erőszaktól, miközben az állami apparátus a háborús szükséghelyzetre hivatkozik. Egy másik nemrég megjelent felvételen az látszik, amint négy TCK-s próbál betuszkolni az autóba egy idős férfit, aki láthatóan ellenállt az akaratuknak.

A háttérben a járókelők aggódva figyelték az eseményeket, de közbeavatkozni senki sem mert.

A videóhoz mindössze ennyit írtak: „Odesszai reggel…”, ami önmagában is beszédes.

A helyi közösségi oldalakon a felvétel gyorsan elterjedt, hatalmas felháborodást keltve a mozgósítási gyakorlatok körül. Az elmúlt hónapokban több hasonló eset vált ismertté, amikor férfiakat közterületen vagy otthonaik közelében próbáltak erőszakkal elhurcolni. 

Civil szervezetek és jogvédők szerint a katonai toborzás gyakran túllépi a törvényes kereteket.

Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste
Szijjártó Péter karácsonyi üzenete
Ezt teszi az emberekkel a kényszersorozás brutalitása Ukrajnában

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!