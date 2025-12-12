Késes támadás egy német karácsonyi vásárnál – élet-halál között egy 16 éves fiú

A rendőrség közlése szerint az incidens egy mellékutcában történt, közvetlenül a vásár mellett. A késelő egyetlen döféssel sebesítette meg az áldozatot, majd felszívódott. A hatóságok nagy erőkkel keresik, írja a Junge Freiheit.

Egy 16 éves fiú súlyosan megsérült egy késeléses támadásban Herfordban. Az incidens a karácsonyi vásár szélén lévő mellékutcában történt (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christian Müller)

A nyomozók állítják, rendelkeznek információkkal az elkövetőről, de a „nyomozás érdekeire” hivatkozva semmit sem árulnak el róla. Az elsődleges feltételezés az, hogy a támadó és a fiú ismerték egymást. A rendőrség tanúkat keres és minden szemtanút arra kér, jelentkezzen.

Késes támadások: egyre nagyobb a félelem Európában

A német és európai karácsonyi vásárok évről évre fokozott biztonsági kockázatot jelentenek. A 2015 óta tartó migrációs hullám után több merénylet is megrázta a kontinens nagyvárosait, és a hatóságok azóta komoly óvintézkedéseket vezettek be. A vásárok környékét beton- és fémelemekkel zárják le, sőt több helyen késviselési tilalom is életben van.

A berlini 2016-os karácsonyi vásár elleni támadás és a 2024-es magdeburgi gázolásos merénylet mélyen beleivódott a német közvéleménybe, a félelem pedig azóta sem csökkent.

(A magdeburgi támadásról készült felvétel ITT látható.)

Karácsony Európában a barikádok mögött

A biztonsági intézkedések mára a hagyományos ünnepi hangulat részévé váltak: rendőrök, lezárások, fémelemek és szigorú szabályok között tartják meg a vásárokat. A szervezők mindenhol újabb és újabb védelmi terveket dolgoznak ki, hogy elkerüljék a legrosszabbat.