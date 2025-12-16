Késsel támadt emberekre egy tinédzser az iskolában

Az iskola elleni támadást egy 15 éves diák követte el. A lap forrásai úgy tudják, hogy a tanároknak korábban nem volt problémájuk a fiatal elkövetővel.

Egy símaszkot viselő iskolás fiú késsel támadt emberekre az iskolában (Fotó: Pixabay.com/Pexels.com)

A támadásban hárman megsérültek. A Lenta.ru értesülései szerint a sérültek között egy biztonsági őr és diákok is vannak.

Az egyik gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett – az előzetes információk alapján egy negyedik osztályos tanulóról van szó. A támadó a történtek után szelfit készített.

A támadást követően megkezdődött az iskola kiürítése. A Shot csatorna szerint a Moszkva megyei iskolából a diákokat evakuálták, miután egy tinédzser késsel támadt rájuk.

A helyszínre mentők és egészségügyi dolgozók érkeztek.

❗️Нападение с ножом в школе в Подмосковье: один погиб, двое ранены



В Успенской средней школе в посёлке Горки-2 (Одинцовский округ) ученик устроил нападение с ножом.



В полицию сообщили, что школьник ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, затем ранил 10-летнего… pic.twitter.com/X2tT5pu0XY — СБ. Беларусь Сегодня (@sbbytoday) December 16, 2025

A Shot állítása szerint a felfegyverzett tinédzser túszokat is ejtett. A Telegram-csatorna úgy tudja, hogy legalább egy diákot tartott fogva egy tanteremben. Információik szerint az elkövető kést és paprikasprayt vitt magával. A Baza csatorna arról számolt be, hogy a hatóságok tárgyalásokat folytattak vele.

A biztonsági erők végül ártalmatlanították a símaszkot viselő fiút. Moszkvai idő szerint körülbelül 10:30-kor jelentek meg hírek arról, hogy a rendvédelmi szervek elfogták a fegyveres tinédzsert.

A Mash csatorna videót is közzétett, amelyen látható, amint a rendőrök az őrizetbe vett fiatalt rendőrautóba ültetik.

Oroszországban két nap alatt két iskolai támadás történt. Egy nappal korábban, december 15-én Szentpéterváron, a 191-es számú iskolában egy tinédzser késsel támadt meg egy tanárt, majd önmagát is megsebesítette. Az eset során egy 29 éves matematikatanár és két diák sérült meg. A támadást a feltételezések szerint az váltotta ki, hogy a diák nem akart részt venni az órán kívüli matematika-foglalkozásokon, amelyekre édesanyja – aki ugyanabban az iskolában tanított – beíratta.