Éjszakai támadás Kijevben: lakóházak, benzinkutak égtek

December 27-én éjjel az orosz erők légicsapásokat indítottak Kijev ellen, több áldozatot követelve – jelentette Vitalij Klicsko kijevi polgármester. A legfrissebb jelentések szerint nyolcan megsérültek: öt embert kórházba szállították, egy személy járóbeteg-ellátásban részesült – írja a news.liga.net.

Egy orosz dróntámadás után Kijevben

Fotó: AFP

Vitalij Klicsko kijevi polgármester a közösségi oldalain számolt be a pusztításról. A Golosejevszkij járásban tűz keletkezett, a feltételezések szerint egy benzinkút gyulladt ki. Az Obolonszkij kerületben dróntörmelék hullott egy dácsákból álló területre, míg a Desznyanszkij járásban nyílt területre zuhantak le a roncsok.

Az Ukrán Állami Rendkívüli Szolgálat közlése szerint az orosz erők összehangolt támadást hajtottak végre a főváros ellen, amely több kerületben is tüzeket okozott. A Golosejevszkij járásban egy lezuhanó drón három járművet gyújtott fel egy benzinkútnál, a lángokat időközben sikerült eloltani.

Az Obolonszkij járásban egy dróntámadás következtében kigyulladt egy háromszintes épület: a tető és a második emelet is lángra kapott, az oltás idején még folyamatban volt. A Darnyickij kerületben egy kétszintes családi ház gyulladt ki, a mentőegységek a helyszínen dolgoztak a károk felszámolásán. Ugyanitt dróntörmelék miatt egy autó is megrongálódott; nyílt tűz nem keletkezett, de a parkoló járművekben kár esett – számol be róla a portál.

Klicsko később arról is írt, hogy

a Darnyickij negyedben több magánház lángokban állt, és fennállt annak veszélye, hogy a tűz átterjed egy közeli idősek otthonára. Az intézményből tíz lakót biztonságos helyre kellett evakuálni. Ugyanezen a környéken dróntörmelék csapódott egy 24 emeletes lakóházba is, a legfelső szinten tűz ütött ki.

Az ukrán légierő az éjszaka folyamán többször figyelmeztetést adott ki a Kijev felé tartó drónok és nagy sebességű rakéták miatt. Szombat reggel a főváros továbbra is támadás alatt állt, támadó drónok és cirkálórakéták közeledtek a város irányába.

Az orosz támadások a kijevi régiót sem kímélték: egy ember megsérült, és károkról érkeztek jelentések Visgorodból, valamint az Obuhiv, Bucsa és Boriszpil körzetekből is.