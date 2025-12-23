Hírlevél
Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

egyesült államok

Vészjósló jelek: A Pentagon szerint Kína erre készül

A Pentagon jelentése szerint Kína több mint száz interkontinentális ballisztikus rakétát telepített, miközben nem mutat hajlandóságot fegyverzetkorlátozási tárgyalásokra. Peking nukleáris arzenálja tovább bővülhet, és 2030-ra meghaladhatja az ezer robbanófejet. A dokumentum szerint Kína 2027-re képes lehet háborút indítani Tajvan ellen, ami súlyosan veszélyeztetné az Egyesült Államok térségbeli jelenlétét.
egyesült államokpentagonrakétaKínai Népköztársaság

Kína valószínűleg több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát telepített, és nem kíván fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat folytatni, állítja a Pentagon jelentéstervezete, amely kiemeli Peking növekvő katonai ambícióit. A keleti nagyhatalom gyorsabban bővíti és modernizálja fegyverarzenálját, mint bármelyik másik atomfegyverrel rendelkező ország, állítja az Atomic Scientists Bulletin – számolt be róla cikkében a Reuters.

Hszi Csin-ping Kína elnöke
Hszi Csin-ping Kína elnöke
Fotó:  AFP

Peking a katonai felkészülésről szóló jelentéseket „Kína becsmérlésére és rágalmazására, valamint a nemzetközi közösség szándékos félrevezetésére” irányuló kísérletnek minősítette.

A múlt hónapban Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy egy terven dolgozik Kína és Oroszország denuklearizálására. A Reuters által megtekintett Pentagon-jelentés tervezetében azonban az áll, hogy Peking nem mutat érdeklődést az ügy iránt. „Továbbra sem látunk jelét annak, hogy Peking ilyen intézkedéseket vagy átfogóbb fegyverzet-ellenőrzési tárgyalásokat folytatna” – áll a jelentésben. 

A jelentés külön kiemeli, hogy Kína valószínűleg több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát helyezett el a mongóliai határ közelében.

A Pentagon korábban már beszámolt a mezők létezéséről, de nem közölte a rakéták számát. A Pentagon nem volt hajlandó kommentálni a jelentést. Kína washingtoni nagykövetsége szerint:  

Kína fenntartotta védekező nukleáris stratégiáját, nukleáris erőit a nemzetbiztonsághoz szükséges minimális szinten tartotta, és betartotta a nukleáris kísérletek moratóriumára vonatkozó kötelezettségvállalását.

A jelentés szerint Kína nukleáris robbanófejekből álló készlete 2024-ben még mindig alig haladta meg a 600-at, ami a korábbi évekhez képest lassabb termelési ütemet tükröz. A jelentés azonban hozzátette, hogy Kína nukleáris terjeszkedése folytatódik, és 2030-ra több mint 1000 robbanófejjel rendelkezik majd. 

Kína kijelentette, hogy önvédelmi nukleáris stratégiát követ, és elsőként nem alkalmazza a nukleáris fegyvereket.

Trump kijelentette, hogy szeretné, ha az Egyesült Államok újrakezdené a nukleáris fegyverkísérleteket, de egyelőre nem világos, hogy ez milyen formában történne.

 

