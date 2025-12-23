Vészjósló jelek: A Pentagon szerint Kína erre készül

Kína valószínűleg több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát telepített, és nem kíván fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat folytatni, állítja a Pentagon jelentéstervezete, amely kiemeli Peking növekvő katonai ambícióit. A keleti nagyhatalom gyorsabban bővíti és modernizálja fegyverarzenálját, mint bármelyik másik atomfegyverrel rendelkező ország, állítja az Atomic Scientists Bulletin – számolt be róla cikkében a Reuters.

Hszi Csin-ping Kína elnöke

Fotó: AFP

Peking a katonai felkészülésről szóló jelentéseket „Kína becsmérlésére és rágalmazására, valamint a nemzetközi közösség szándékos félrevezetésére” irányuló kísérletnek minősítette.

A múlt hónapban Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy egy terven dolgozik Kína és Oroszország denuklearizálására. A Reuters által megtekintett Pentagon-jelentés tervezetében azonban az áll, hogy Peking nem mutat érdeklődést az ügy iránt. „Továbbra sem látunk jelét annak, hogy Peking ilyen intézkedéseket vagy átfogóbb fegyverzet-ellenőrzési tárgyalásokat folytatna” – áll a jelentésben.

A jelentés külön kiemeli, hogy Kína valószínűleg több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát helyezett el a mongóliai határ közelében.

A Pentagon korábban már beszámolt a mezők létezéséről, de nem közölte a rakéták számát. A Pentagon nem volt hajlandó kommentálni a jelentést. Kína washingtoni nagykövetsége szerint:

Kína fenntartotta védekező nukleáris stratégiáját, nukleáris erőit a nemzetbiztonsághoz szükséges minimális szinten tartotta, és betartotta a nukleáris kísérletek moratóriumára vonatkozó kötelezettségvállalását.

A jelentés szerint Kína nukleáris robbanófejekből álló készlete 2024-ben még mindig alig haladta meg a 600-at, ami a korábbi évekhez képest lassabb termelési ütemet tükröz. A jelentés azonban hozzátette, hogy Kína nukleáris terjeszkedése folytatódik, és 2030-ra több mint 1000 robbanófejjel rendelkezik majd.

Kína kijelentette, hogy önvédelmi nukleáris stratégiát követ, és elsőként nem alkalmazza a nukleáris fegyvereket.

Trump kijelentette, hogy szeretné, ha az Egyesült Államok újrakezdené a nukleáris fegyverkísérleteket, de egyelőre nem világos, hogy ez milyen formában történne.