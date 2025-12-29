„Nem félünk” – visszatér a Turning Point USA az egyetemi kampuszokra

A műsorban Shannon Bream műsorvezető arra volt kíváncsi, mi a Turning Point USA végső célja a jelenlegi politikai és társadalmi környezetben. Erika Kirk válaszában hangsúlyozta: elsődleges feladatuk az, hogy továbbvigyék azt az örökséget, amelyet férje épített fel, és biztosítsák, hogy a szervezet hosszú távon is fennmaradjon – írja a BreitBart.

Charlie Kirk özvegye nem hátrál Fotó: AFP

Elmondása szerint a TPUSA visszatér az egyetemi kampuszokra, és nem hajlandó engedni azoknak, akik korábban megpróbálták kiszorítani őket a felsőoktatásból. Mint fogalmazott, továbbra is be fogják bizonyítani, hogy tévedtek azok, akik alábecsülték a mozgalmat.

Kijelentette: nem félnek, és készek újra megszervezni az éjszakai egyetemi rendezvényeket is.

Erika Kirk beszélt arról is, hogy a Turning Point USA Faith kezdeményezéssel közösen minden állomáson megjelennek a Make Heaven Crowded elnevezésű országos turné során. Kiemelte: a szervezet erős helyi hálózattal rendelkezik, amelyre továbbra is számítani lehet, és amely kulcsszerepet játszik abban, hogy a fiatalok megszólítása valóban hatékony legyen. Külön kitért arra is, hogy több kormányzó nyíltan kiáll a Club America ügyében, amit meghatónak és rendkívül erőteljes jelzésnek nevezett.

Erika Kirk, widow of Turning Point USA founder Charlie Kirk, said in a Fox News Sunday interview that her conversations with God have stayed much the same since her husband’s death and that she has never questioned Why me? since the tragedy. She explained that she and Charlie… pic.twitter.com/LjmKqtOOxt — Helen (@Theus_helen) December 28, 2025

Véleménye szerint ez világos üzenetet küld az amerikai fiataloknak: a hangjuk számít, és ők maguk is számítanak.

Úgy látja, a Z generációt sokáig lenézték vagy összezavart nemzedékként kezelték, pedig ez szerinte távol áll a valóságtól. Erika Kirk hozzátette: támogatói gyakran kérdezik tőle, mit tesz konkrétan a fiatalokért. Válasza erre egyértelmű: a Club America jelenti a megoldást. Mint mondta, alázattal tölti el, hogy ezt vezetőktől hallja vissza, és hatalmas élmény számára látni, hogyan válik mindez valósággá a gyakorlatban.

A Turning Point USA tehát nem visszavonul, hanem új lendülettel folytatja a kampuszvitákat – üzenve mindazoknak, akik már leírták a konzervatív fiatalokat.

ERIKA KIRK opens up about her faith and how she communicates with God in the wake of Charlie Kirk’s assassination in an exclusive FOX News Sunday interview:



“God heal my heart. You know my pain, you know the depths of my pain, walk through this with me, put the people in my path… pic.twitter.com/v59zVSPXf2 — Fox News (@FoxNews) December 28, 2025

Üzenet volt a Charlie Kirk elleni merénylet?

Mint arról beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát szeptember 10-én a Utah állambeli Provo közelében a Utah Valley Egyetemen egy rendezvényen érte halálos lövés. Kirk társalapítója volt a Turning Point USA nonprofit szervezetnek, amely a konzervatív politikai üzenet terjesztését tűzte ki célul többek között a felsőoktatási intézményekben. Kirk halála után a szervezet vezetését özvegye, Erika Kirk vette át. A merénylet sokak szerint üzenetértékkel bír.

A legszentebb szabadságjogaink megsértése volt, hiszen azt a fegyvert ráfogták, de a golyó az mindannyiunkat célba vett

– fogalmazott a Kirk emlékére szervezett megemlékezésen Donald Trump amerikai elnök.