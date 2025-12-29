„Nem félünk” – visszatér a Turning Point USA az egyetemi kampuszokra

A műsorban Shannon Bream műsorvezető arra volt kíváncsi, mi a Turning Point USA végső célja a jelenlegi politikai és társadalmi környezetben. Erika Kirk válaszában hangsúlyozta: elsődleges feladatuk az, hogy továbbvigyék azt az örökséget, amelyet férje épített fel, és biztosítsák, hogy a szervezet hosszú távon is fennmaradjon – írja a BreitBart.
Charlie Kirk özvegye nem hátrál
Elmondása szerint a TPUSA visszatér az egyetemi kampuszokra, és nem hajlandó engedni azoknak, akik korábban megpróbálták kiszorítani őket a felsőoktatásból. Mint fogalmazott, továbbra is be fogják bizonyítani, hogy tévedtek azok, akik alábecsülték a mozgalmat.
Kijelentette: nem félnek, és készek újra megszervezni az éjszakai egyetemi rendezvényeket is.
Erika Kirk beszélt arról is, hogy a Turning Point USA Faith kezdeményezéssel közösen minden állomáson megjelennek a Make Heaven Crowded elnevezésű országos turné során. Kiemelte: a szervezet erős helyi hálózattal rendelkezik, amelyre továbbra is számítani lehet, és amely kulcsszerepet játszik abban, hogy a fiatalok megszólítása valóban hatékony legyen. Külön kitért arra is, hogy több kormányzó nyíltan kiáll a Club America ügyében, amit meghatónak és rendkívül erőteljes jelzésnek nevezett.
Véleménye szerint ez világos üzenetet küld az amerikai fiataloknak: a hangjuk számít, és ők maguk is számítanak.
Úgy látja, a Z generációt sokáig lenézték vagy összezavart nemzedékként kezelték, pedig ez szerinte távol áll a valóságtól. Erika Kirk hozzátette: támogatói gyakran kérdezik tőle, mit tesz konkrétan a fiatalokért. Válasza erre egyértelmű: a Club America jelenti a megoldást. Mint mondta, alázattal tölti el, hogy ezt vezetőktől hallja vissza, és hatalmas élmény számára látni, hogyan válik mindez valósággá a gyakorlatban.
A Turning Point USA tehát nem visszavonul, hanem új lendülettel folytatja a kampuszvitákat – üzenve mindazoknak, akik már leírták a konzervatív fiatalokat.
Üzenet volt a Charlie Kirk elleni merénylet?
Mint arról beszámoltunk, Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát szeptember 10-én a Utah állambeli Provo közelében a Utah Valley Egyetemen egy rendezvényen érte halálos lövés. Kirk társalapítója volt a Turning Point USA nonprofit szervezetnek, amely a konzervatív politikai üzenet terjesztését tűzte ki célul többek között a felsőoktatási intézményekben. Kirk halála után a szervezet vezetését özvegye, Erika Kirk vette át. A merénylet sokak szerint üzenetértékkel bír.
A legszentebb szabadságjogaink megsértése volt, hiszen azt a fegyvert ráfogták, de a golyó az mindannyiunkat célba vett
– fogalmazott a Kirk emlékére szervezett megemlékezésen Donald Trump amerikai elnök.