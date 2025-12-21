Egy ország, ahol kivégzéssel hallgattatják el a kritikus hangokat

Szaúd-Arábiában rekordszámú kivégzést hajtottak végre 2025-ben. A brit székhelyű Reprieve civil szervezet szerint – amely nyomon követi a Szaúd-Arábiában végrehajtott kivégzéseket és halálra ítélt ügyfelekkel rendelkezik – idén legalább 347 embert végeztek ki, szemben a 2024-es 345-tel – írja a BBC.

Fotó: AYHAN MEHMET / ANADOLU AGENCY

Az idén kivégzett foglyok között van egy újságíró, valamint két fiatal férfi is, akik a bűncselekmények elkövetésekor még gyerekek voltak. A Reprieve szerint azonban a legtöbbjüket – körülbelül kétharmaduk – kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt ítélték el, ami az ENSZ szerint összeegyeztethetetlen a nemzetközi normákkal.

A halálra ítéltek több mint fele külföldi állampolgár volt.

Jeed Basyouni, a Reprieve halálbüntetések nyomon követéséért felelős vezetője brutális és önkényes fellépésnek nevezte Szaúd-Arábia gyakorlatát, amelynek áldozatául ártatlan emberek és a társadalom peremén élők esnek.

Kedden kivégezték Issam al-Shazly fiatal egyiptomi halászt, akit még 2021-ben tartóztattak le Szaúd-Arábia felségvizein és végig azt állította, hogy kényszerítették drogcsempészetre.

A Reprieve szerint a kivégzések 96%-a kizárólag hasishoz kapcsolódik.

Basyouni kiemelte, hogy a királyságnak szinte mindegy, kit végeznek ki, amíg azt az üzenetet tudják küldeni a társadalomnak, hogy zéró toleranciát alkalmaznak bármilyen kérdésről is legyen szó – legyen az tüntetés, a véleménynyilvánítás szabadsága vagy kábítószer-használat.

Az amerikai székhelyű Human Rights Watch civil szervezet szerint Szaúd-Arábia emberi jogi helyzete továbbra is katasztrofális, és a kivégzések magas száma komoly aggodalomra ad okot. Emberi jogi aktivisták szerint az elmúlt években csak Kína és Irán végzett ki több embert.

Az idén kivégzett szaúdi állampolgárok között volt Abdullah al-Derazi és Jalal al-Labbad, akik letartóztatásukkor mindketten kiskorúak voltak. Ők 2011-ben és 2012-ben tiltakoztak a kormánynak a síita muszlim kisebbséggel szembeni bánásmódja ellen, és részt vettek a biztonsági erők által meggyilkolt áldozatok temetésén. Terrorizmussal kapcsolatos vádak alapján halálra ítélték őket. Az Amnesty International szerint súlyosan tisztességtelen tárgyalások után, amelyek kínzással kicsikart vallomásaikon alapultak.

A Reprieve szerint a halálra ítéltek családjait nem értesítik előre a kivégzés időpontjáról, nem adják át nekik a holttestet, és nem tájékoztatják őket arról sem, hogy hol temetik el szerettüket.

A szaúdi hatóságok nem hozzák nyilvánosságra a kivégzés módját sem, de szakértők szerint lefejezésről, vagy kivégzőosztag általi kivégzésekről lehet szó.