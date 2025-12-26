Észak-Korea felpörgeti a fegyvergyártást

Kim katonai-ipari létesítményeket ellenőrzött, hogy áttekintse a rakéták és tüzérségi lövedékek negyedik negyedéves gyártását, és jóváhagyta azokat a modernizációs tervezeteket, amelyeket a Munkapárt kilencedik kongresszusa elé terjesztenek – jelentette a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA).

Kim Dzsongun észak-koreai vezető elrendelte az ország rakéta- és tüzérségi gyártásának modernizálását (Fotó: STR / KCNA VIA KNS)

Várhatóan 2026 elején tartják a következő pártkongresszust, amely kulcsfontosságú fórum az ország politikai céljainak meghatározására – írja a Bloomberg.

A látogatás arra a napra esett, amikor Phenjan nyilvánosságra hozta azokat a fényképeket, amelyek egy 8700 tonnás, nukleáris meghajtású tengeralattjáró építésének előrehaladását mutatják, valamint egy új, nagy magasságú, nagy hatótávolságú rakéta tesztelését.

A KCNA szerint a rakéta pontosan eltalált egy 200 kilométeres (124 mérföldes) magasságban lévő célpontot. Ezek a lépések tovább fokozták a feszültséget a Koreai-félszigeten, miután a hét elején egy amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró futott be a dél-koreai Puszan kikötőjébe.

Kim legutóbbi ellenőrzései „gondosan koreografált lépéssorozatot” alkotnak – mondta Lim Eul-cshol, a szöuli Kjungnam Egyetem Távol-keleti Tanulmányok Intézetének professzora.

Míg a nukleáris meghajtású tengeralattjáró az Egyesült Államok szárazföldje elleni stratégiai nukleáris elrettentést jelképezi, addig a rakéták és tüzérségi lövedékek a Koreai-félszigeten és a tényleges harci helyzetekben alkalmazható taktikai csapásmérő képességeket képviselik

- fogalmazott.

Kim Jong Un provided on-the-spot guidance for the building of an 8 700-tonnage nuclear-powered strategic guided missile submarine. pic.twitter.com/DPmTElCixq — 🇮🇹 Alaricus Rex 🇰🇵 (@JucheMaxing) December 25, 2025

A KCNA közlése szerint Kimet a párt, a rakétaprogram és a védelmi tudományterület magas rangú tisztségviselői kísérték, miközben a gyártási teljesítményről és kapacitásról kapott tájékoztatást.

Felszólította őket, hogy a jövő évi gyártási terveket az előre jelzett hadműveleti igényekhez igazítsák, és erősítsék meg az üzemek technológiai alapjait a kiegyensúlyozott kapacitásbővítés érdekében.

Kim Dzsonun azt is sürgette, hogy az új katonai-ipari létesítmények a pártkongresszus után a tervezett ütemben haladjanak, és a meglévő üzemek folytassák gyártási struktúráik korszerűsítését a hatékonyság és a gyakorlati alkalmazhatóság javítása érdekében.