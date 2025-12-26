Észak-Korea felpörgeti a fegyvergyártást

Kim katonai-ipari létesítményeket ellenőrzött, hogy áttekintse a rakéták és tüzérségi lövedékek negyedik negyedéves gyártását, és jóváhagyta azokat a modernizációs tervezeteket, amelyeket a Munkapárt kilencedik kongresszusa elé terjesztenek – jelentette a Koreai Központi Hírügynökség (KCNA).
Várhatóan 2026 elején tartják a következő pártkongresszust, amely kulcsfontosságú fórum az ország politikai céljainak meghatározására – írja a Bloomberg.
A látogatás arra a napra esett, amikor Phenjan nyilvánosságra hozta azokat a fényképeket, amelyek egy 8700 tonnás, nukleáris meghajtású tengeralattjáró építésének előrehaladását mutatják, valamint egy új, nagy magasságú, nagy hatótávolságú rakéta tesztelését.
A KCNA szerint a rakéta pontosan eltalált egy 200 kilométeres (124 mérföldes) magasságban lévő célpontot. Ezek a lépések tovább fokozták a feszültséget a Koreai-félszigeten, miután a hét elején egy amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró futott be a dél-koreai Puszan kikötőjébe.
Kim legutóbbi ellenőrzései „gondosan koreografált lépéssorozatot” alkotnak – mondta Lim Eul-cshol, a szöuli Kjungnam Egyetem Távol-keleti Tanulmányok Intézetének professzora.
Míg a nukleáris meghajtású tengeralattjáró az Egyesült Államok szárazföldje elleni stratégiai nukleáris elrettentést jelképezi, addig a rakéták és tüzérségi lövedékek a Koreai-félszigeten és a tényleges harci helyzetekben alkalmazható taktikai csapásmérő képességeket képviselik
- fogalmazott.
A KCNA közlése szerint Kimet a párt, a rakétaprogram és a védelmi tudományterület magas rangú tisztségviselői kísérték, miközben a gyártási teljesítményről és kapacitásról kapott tájékoztatást.
Felszólította őket, hogy a jövő évi gyártási terveket az előre jelzett hadműveleti igényekhez igazítsák, és erősítsék meg az üzemek technológiai alapjait a kiegyensúlyozott kapacitásbővítés érdekében.
Kim Dzsonun azt is sürgette, hogy az új katonai-ipari létesítmények a pártkongresszus után a tervezett ütemben haladjanak, és a meglévő üzemek folytassák gyártási struktúráik korszerűsítését a hatékonyság és a gyakorlati alkalmazhatóság javítása érdekében.
Lim szerint Észak-Korea akár olyan technológiai tudást is hasznosíthat, amelyhez Oroszország tüzérségi lövedékekkel, rakétákkal és katonákkal való ellátása révén juthatott, hogy elavult fegyvergyárait digitalizált és automatizált üzemekké alakítsa át. Ez arra utal, hogy az ország a puszta nukleáris elrettentésen túl egy technológiailag fejlettebb védelmi ipar felé kíván elmozdulni.