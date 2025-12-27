Súlyos konfliktus bontakozott ki az ukrán korrupcióellenes szervek és az államapparátus védelméért felelős egységek között. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szombaton hivatalos Telegram-csatornáján tette közzé, hogy az Állami Védelmi Igazgatóság munkatársai megpróbálták megakadályozni a nyomozóikat hivatali kötelességük teljesítésében – számol be róla a Politico brüsszeli hírportál.

Brüsszel elnézi Ukrajnának a korrupciót (Fotó: AFP)

A nyomozók célja az volt, hogy bizonyítékokat szerezzenek egy olyan kiterjedt korrupciós hálózat ügyében, amelynek szálai egészen a Verhovna Rada, azaz az ukrán parlament padsoraiba vezetnek.

Az Állami Védelmi Igazgatóság alkalmazottai ellenállást tanúsítanak a NABU nyomozóival szemben a vizsgálati cselekmények során, a detektívek hozzáférését korlátozzák

– állt a hivatal közleményében, amely hangsúlyozta: a nyomozati cselekmények akadályozása a törvények durva megsértésének minősül.

A szervezet leszögezte, hogy embereik a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) felügyelete alatt, egy folyamatban lévő büntetőeljárás keretein belül jártak el, tehát fellépésük teljesen jogszerű volt. Azt azonban nem részletezték, hogy pontosan mely magas rangú tisztségviselők adhattak utasítást a nyomozók akadályozására, és meddig tartott a patthelyzet.

Amint arról beszámoltunk, a NABU és a SAP bejelentette, hogy sikerült feltárniuk egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között hivatalban lévő parlamenti képviselők is találhatók. A gyanú szerint ezek a politikusok kenőpénzeket fogadtak el azért cserébe, hogy szavazataikkal bizonyos parlamenti döntéseket befolyásoljanak. A nyomozók szerint a rendszer nem esetlegesen, hanem szisztematikusan működött, és valószínűsíthető, hogy közvetítők egész hálózata segítette a jogtalan előnyök célba juttatását.

Bár a hatóságok a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem hozták nyilvánosságra az érintett képviselők nevét (ígéretük szerint erre a vizsgálati szakasz lezárása után kerülhet sor), az ügy már most is komoly port kavart. Az ügyészek jelenleg több gyanús szavazást és a hozzájuk köthető feltételezett kifizetéseket vizsgálnak.

Miközben Ukrajna folyamatosan a jogállamisági reformok sikerességét igyekszik bizonygatni, Brüsszel pedig ehhez lelkesen asszisztál, a kijevi vezetés ismét akadályozni próbálja a korrupcióellenes szerveket, amelyeket a nyáron törvényileg is megpróbált bedarálni, amikor túl közel jutottak az elnök belső köreihez.